پیروزی یک نیمه ای آلومینیوم مقابل استقلال خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آلومینیوم و استقلال خوزستان در هفته چهارم لیگ برتر امروز جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) با قضاوت ایمان کهیش رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان حسینی خاتمه یافت.

آلومینیوم خیلی زود در دقیقه ۱۲ به گل اول رسید؛ روی ضربه ایستگاهی امین جهان‌کهن، توپ به محوطه جریمه ارسال شد و یاسین جرجانی با ضربه سر دقیق دروازه استقلال خوزستان را باز کرد.

در واپسین لحظات نیمه نخست، میزبان بار دیگر به گل رسید. در دقیقه ۴۵، رحمان جعفری با یک ارسال مناسب، عباس کهریزی را صاحب موقعیت کرد و او با ضربه‌ای دقیق، گل دوم آلومینیوم را به ثمر رساند.

به این ترتیب شاگردان سید مجتبی حسینی با برتری دو بر صفر مقابل تیم امیر خلیفه‌اصل به رختکن رفتند.