به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌شناس در ادامه سفر رسمی هیئت ایرانی به فدراسیون روسیه با اوگنی پریماکوف رئیس آژانس دولتی همکاری‌های روسیه (Rossotrudnichestvo) در مرکز همکاری‌های اقتصادی و حقوقی روسیه ایران در مسکو دیدار و گفتگو کرد.

این نشست که با حضور آن دری شپاک رئیس مرکز همکاری‌های اقتصادی و حقوقی روسیه ایران برگزار شد به بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و فرهنگی میان دو طرف اختصاص داشت.

استاندار گیلان در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی گفت: گیلان با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در حاشیه دریای خزر، می‌تواند به‌عنوان محور همکاری‌های مشترک ایران و روسیه در زمینه‌های دانشگاهی، فناوری و نوآوری نقش‌آفرینی کند.

وی همچنین بر لزوم گسترش همکاری‌های دانشگاهی از جمله تبادل استاد و دانشجو، اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک و برگزاری همایش‌های علمی دو جانبه تأکید کرد.

در پایان این دیدار رسمی طرفین ضمن تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استانی و ملی، بر ارتقای سطح همکاری‌های راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تأکید کردند.