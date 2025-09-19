  1. استانها
همکاری‌های علمی و فرهنگی ایران و روسیه در گیلان تقویت می‌شود

رشت- استاندار گیلان در دیدار با رئیس آژانس همکاری‌های روسیه با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیکی استان، از آمادگی گیلان برای تبدیل شدن به قطب تعاملات علمی و فناوری بین دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌شناس در ادامه سفر رسمی هیئت ایرانی به فدراسیون روسیه با اوگنی پریماکوف رئیس آژانس دولتی همکاری‌های روسیه (Rossotrudnichestvo) در مرکز همکاری‌های اقتصادی و حقوقی روسیه ایران در مسکو دیدار و گفتگو کرد.

این نشست که با حضور آن دری شپاک رئیس مرکز همکاری‌های اقتصادی و حقوقی روسیه ایران برگزار شد به بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و فرهنگی میان دو طرف اختصاص داشت.

استاندار گیلان در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی گفت: گیلان با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در حاشیه دریای خزر، می‌تواند به‌عنوان محور همکاری‌های مشترک ایران و روسیه در زمینه‌های دانشگاهی، فناوری و نوآوری نقش‌آفرینی کند.

وی همچنین بر لزوم گسترش همکاری‌های دانشگاهی از جمله تبادل استاد و دانشجو، اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک و برگزاری همایش‌های علمی دو جانبه تأکید کرد.

در پایان این دیدار رسمی طرفین ضمن تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استانی و ملی، بر ارتقای سطح همکاری‌های راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تأکید کردند.

