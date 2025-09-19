به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حقشناس در ادامه سفر رسمی هیئت ایرانی به فدراسیون روسیه با اوگنی پریماکوف رئیس آژانس دولتی همکاریهای روسیه (Rossotrudnichestvo) در مرکز همکاریهای اقتصادی و حقوقی روسیه ایران در مسکو دیدار و گفتگو کرد.
این نشست که با حضور آن دری شپاک رئیس مرکز همکاریهای اقتصادی و حقوقی روسیه ایران برگزار شد به بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای علمی، آموزشی و فرهنگی میان دو طرف اختصاص داشت.
استاندار گیلان در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای اقتصادی، علمی و فرهنگی گفت: گیلان با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در حاشیه دریای خزر، میتواند بهعنوان محور همکاریهای مشترک ایران و روسیه در زمینههای دانشگاهی، فناوری و نوآوری نقشآفرینی کند.
وی همچنین بر لزوم گسترش همکاریهای دانشگاهی از جمله تبادل استاد و دانشجو، اجرای پروژههای پژوهشی مشترک و برگزاری همایشهای علمی دو جانبه تأکید کرد.
در پایان این دیدار رسمی طرفین ضمن تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای استانی و ملی، بر ارتقای سطح همکاریهای راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تأکید کردند.
نظر شما