به گزارش خبرنگار مهر، یوگنی پریماکوف جونیور صبح پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گیلان با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، سفر خود به این استان را آغازگر فصل تازهای از همکاریهای فرهنگی و آموزشی میان ایران و روسیه دانست و با اشاره به دیدار خود با استاندار گیلان اظهار کرد: روابط ایران و روسیه در شرایط کنونی در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و استان گیلان به دلیل موقعیت جغرافیایی، نزدیکی به روسیه و ظرفیتهای بندری، نقش ویژهای در توسعه مبادلات تجاری و فرهنگی دو کشور ایفا میکند.
پریماکوف جونیور با بیان اینکه در این سفر دیداری نیز با مسئولان دانشگاه گیلان خواهد داشت، افزود: وجود گروه زبان روسی در این دانشگاه ظرفیت ارزشمندی برای گسترش تعاملات علمی است و میتوان از توان دانشجویان این استان در توسعه روابط آموزشی بهره برد.
اختصاص سالانه بیش از ۳۰۰ سهمیه تحصیلی رایگان
وی با اشاره به ظرفیتهای آموزشی روسیه تصریح کرد: سالانه بین ۳۰۰ تا ۳۱۰ سهمیه تحصیلی رایگان از سوی دولت روسیه به دانشجویان ایرانی اختصاص مییابد و هزاران دانشجوی ایرانی هماکنون در دانشگاههای روسیه مشغول تحصیل هستند.
رئیس آژانس فدرال امور کشورهای مستقل مشترکالمنافع، هموطنان خارج از کشور و همکاریهای بینالمللی بشردوستانه ادامه داد: اطمینان دارم در گیلان نیز جوانان مستعدی وجود دارند که علاقهمند به ادامه تحصیل در روسیه هستند و ما آمادگی داریم زمینه این حضور را تسهیل کنیم.
زبان روسی؛ ابزاری برای توسعه فرصتها
پریماکوف جونیور در پاسخ به پرسشی درباره کارکرد آموزش زبان روسی گفت: یادگیری زبان خارجی تنها برای مطالعه آثار ادبی نیست، بلکه ابزاری برای دستیابی به فرصتهای بیشتر علمی، اقتصادی و تجاری است. همانطور که بسیاری زبان انگلیسی را برای گسترش فرصتهای حرفهای خود میآموزند، زبان روسی نیز میتواند مسیرهای تازهای برای موفقیت جوانان ایرانی فراهم کند.
وی تأکید کرد: هدف ما توسعه برنامههای تبادل دانشجو، تأمین منابع آموزشی و همکاری با دانشگاهها برای تقویت آموزش زبان روسی در ایران است.
پیشنهاد برگزاری جام فوتبال کشورهای حاشیه خزر
رئیس آژانس فدرال امور همکاریهای بینالمللی روسیه با اشاره به دیدار خود با استاندار گیلان گفت: در این دیدار پیشنهاد برگزاری مسابقات فوتبال میان کشورهای حاشیه دریای خزر مطرح شد که ایده قابل توجهی است و پس از بازگشت به روسیه آن را با وزیر امور خارجه مطرح خواهم کرد.
وی افزود: توسعه روابط فرهنگی تنها به حوزه آموزش محدود نمیشود و برگزاری نمایشگاههای هنری، حضور هنرمندان روس در ایران و برنامههای ورزشی مشترک نیز میتواند به تعمیق روابط دو ملت کمک کند.
امضای تفاهمنامه هدف نیست
پریماکوف جونیور در پاسخ به سوالی درباره احتمال امضای تفاهمنامه در این سفر خاطرنشان کرد: امضای توافقنامه بهتنهایی هدف اصلی نیست؛ مهم آن است که دیدارها و گفتوگوها به اقدام عملی منجر شود. کار واقعی در تعامل میان افراد و اجرای برنامههای مشترک شکل میگیرد، نه صرفاً روی کاغذ.
وی در پایان با تأکید بر ظرفیتهای گسترده فرهنگی و علمی گیلان گفت: معتقدم تمایل جدی برای توسعه روابط فرهنگی میان گیلان و روسیه وجود دارد و این سفر میتواند گام مؤثری در مسیر تقویت همکاریهای دوجانبه باشد.
نظر شما