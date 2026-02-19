به گزارش خبرگزاری مهر، علی باستی در نشست مشترک با رئیس سازمان همکاری‌های روس با تشریح جایگاه علمی این دانشگاه در کشور اظهار کرد: گیلان برای توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و فناورانه با طرف روس و برگزاری هرچه باشکوه‌تر نشست آتی اتحادیه دانشگاه‌های حاشیه دریای کاسپین آماده است.

باستی با اشاره به رتبه دانشگاه گیلان در نظام آموزش عالی کشور اظهار کرد: این دانشگاه بر اساس آخرین رتبه‌بندی ISC، در جمع هشت دانشگاه جامع برتر ایران قرار دارد و با بیش از نیم‌قرن سابقه فعالیت علمی و پژوهشی و حضور حدود ۱۶ هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی، یکی از مراکز علمی تأثیرگذار کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نقش بین‌المللی دانشگاه افزود: دانشگاه گیلان دبیرخانه دائمی اتحادیه مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های کشورهای حاشیه دریای کاسپین را بر عهده دارد که ۶۰ دانشگاه از پنج کشور عضو این اتحادیه هستند. نشست بعدی این اتحادیه نیز اواسط سال آینده و هم‌زمان با سی‌امین سالگرد تأسیس آن به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار خواهد شد و طبق هماهنگی‌های انجام‌شده، وزرای علوم کشورهای عضو نیز در این نشست حضور خواهند داشت.

رئیس دانشگاه گیلان با اشاره به روابط حسنه ایران و روسیه گفت: گروه زبان روسی دانشگاه سال‌هاست پل ارتباطی با دانشگاه‌های روسیه است و تبادل استاد و دانشجو در این حوزه به‌صورت فعال دنبال می‌شود. هدف ما ارتقای این همکاری‌ها به سطحی گسترده‌تر و پایدارتر است.

وی همچنین به فعالیت دفتر روسکی‌میر و مرکز آزفا اشاره کرد و افزود: دانشگاه گیلان آمادگی دارد دانشجویان علاقه‌مند روس را برای یادگیری زبان فارسی پذیرش کند.

باستی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دانشگاه در حوزه فناوری گفت: دانشگاه گیلان یکی از سه دانشگاه منتخب کشور برای ایجاد نسل چهارم پارک‌های علم و فناوری است و علاقه‌مندیم از تجربیات و توانمندی‌های روسیه در این حوزه بهره‌مند شویم و حتی کارگزارانی از روسیه در ایران برای نقش‌آفرینی در توسعه نسل چهارم فناوری داشته باشیم.

وی در پایان از هیئت روسی خواست در زمینه تبادل استاد و دانشجو، اجرای پروژه‌های مشترک و برگزاری هرچه بهتر نشست سال آینده اتحادیه دانشگاه‌های حاشیه دریای کاسپین همکاری مؤثر داشته باشند.

به دنبال ایجاد بسترهای پایدار همکاری با دانشگاه گیلان هستیم

در ادامه این نشست، یوگنی پریماکوف رئیس آژانس فدرال امور کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، هم‌وطنان خارج از کشور و همکاری‌های بین‌المللی بشردوستانه ضمن تبریک فرارسیدن ماه رمضان اظهار کرد: این سازمان در حوزه‌های بشردوستانه، فرهنگی و علمی فعالیت می‌کند و هدف ما ایجاد بسترهای پایدار برای همکاری‌های مشترک با دانشگاه گیلان است.

وی با اشاره به توانمندی‌های علمی و فناورانه روسیه افزود: روسیه در حوزه فناوری‌های نوین، کشاورزی پیشرفته، صنایع غذایی، تربیت‌بدنی، مراکز آزمایشگاهی، تحقیقات علمی و آبزی‌پروری ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد و علاقه‌مندیم این ظرفیت‌ها را با دانشگاه گیلان به اشتراک بگذاریم و همکاری‌های دوطرفه و پایدار ایجاد کنیم.

پریماکوف تأکید کرد: همکاری‌های علمی میان دو کشور می‌تواند به توسعه پروژه‌های مشترک، تبادل دانشجو و استاد و ایجاد شبکه‌های تحقیقاتی مشترک منجر شود.

در این نشست همچنین دکتر مسعود اصفهانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر علی بانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان، دیدگاه‌های خود را درباره توسعه همکاری‌ها در حوزه انتقال فناوری، اجرای پروژه‌های مشترک، سرمایه‌گذاری علمی و فناورانه، توسعه فعالیت‌های دریامحور و اقتصاد دریامحور، تقویت ارتباط دانشگاه‌های حاشیه دریای کاسپین، حمایت از بورسیه دانشجویان دانشگاه گیلان در دانشگاه‌های روسیه، توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پژوهشی و همکاری در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و ایجاد زنجیره ارزش مشترک مطرح کردند.