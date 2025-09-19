به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از پیام حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد آمده است: «امین میرزازاده دلاور گتوندی و غلامرضا فرخی پهلوان شیرازی، کسب مدال‌های طلای شما مایه شادی و غرور مردم خوزستان، فارس و همه ملت ایران شد. تلاش و غیرت شما دل میلیون‌ها نفر را شاد کرد و نشان دادید که با پشتکار می‌توان نام ایران را در جهان بلندآوازه ساخت.»

وی همچنین با قدردانی از پیام احمدی کشتی‌گیر ایذه‌ای تیم ملی که به مدال نقره این رقابت‌ها قناعت کرد، افزود: «از پیام احمدی عزیز که با شایستگی مدال نقره را به دست آورد و چشم همگان را به قدرت و غیرت خود روشن کرد نیز صمیمانه سپاسگزارم.»

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان در پایان، ضمن تبریک به خانواده‌های این قهرمانان، موفقیت‌های روزافزون ورزش ایران اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستار شد.