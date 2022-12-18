به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی نوجوانان جام پاشایان ارمنستان به میزبانی شهر ایروان برگزار شد که تیم سینا صنعت ایذه با کسب ۲ مدال نقره و ۴ مدال برنز پس از تیم‌های ارمنستان و گرجستان مقام سوم را کسب کرد.

در این رقابت‌ها محمد معراج مهمدی و علیرضا محمد حسینی به ترتیب در وزن‌های ۴۸ و ۷۱ کیلوگرم مدال نقره به گردن آویختند.

علی غریبی، پیام احمدی، سوشیانت مهمدی و امیرمحمد قریشوندی به ترتیب در وزن‌های ۴۵، ۵۱، ۶۰ و ۸۰ کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.

مسابقات بین‌المللی ارمنستان روز گذشته آغاز و امشب با شناخت تیم‌های برتر به پایان رسید.

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