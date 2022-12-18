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۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۲۰:۵۹

با کسب مقام سوم؛

فرنگی کاران ایذه‌ای در مسابقات بین‌المللی ارمنستان سوم شدند

فرنگی کاران ایذه‌ای در مسابقات بین‌المللی ارمنستان سوم شدند

ایذه- تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه جایگاه سوم مسابقات بین‌المللی نوجوانان پاشایان ارمنستان را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی نوجوانان جام پاشایان ارمنستان به میزبانی شهر ایروان برگزار شد که تیم سینا صنعت ایذه با کسب ۲ مدال نقره و ۴ مدال برنز پس از تیم‌های ارمنستان و گرجستان مقام سوم را کسب کرد.

در این رقابت‌ها محمد معراج مهمدی و علیرضا محمد حسینی به ترتیب در وزن‌های ۴۸ و ۷۱ کیلوگرم مدال نقره به گردن آویختند.

علی غریبی، پیام احمدی، سوشیانت مهمدی و امیرمحمد قریشوندی به ترتیب در وزن‌های ۴۵، ۵۱، ۶۰ و ۸۰ کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.

مسابقات بین‌المللی ارمنستان روز گذشته آغاز و امشب با شناخت تیم‌های برتر به پایان رسید.

باشگاه سینا صنعت ایذه هرساله ستارگان جدیدی به کشتی خوزستان و کشور معرفی می‌کند.

کد مطلب 5658938

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