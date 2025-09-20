  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۶

برنامه رقابت سه ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی جهان

برنامه رقابت سه ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی جهان

کشتی گیران سه وزن پایانی تیم ملی فرنگی ایران در آخرین روز مسابقات جهانی زاگرب روی تشک می‌روند. امروز همچنین چند ملی پوش کشورمان برای کسب مدال به مصاف حریفان خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در کرواسی، از ساعت ۱۲ امروز (شنبه ۲۹ شهریور) سه فرنگی‌کار ایران به مصاف رقبای خود می‌روند.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۲۶ کشتی‌گیر حضور دارند، محمدمهدی کشتکار در اولین تجربه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان، پس استراحت در دور نخست، به مصاف برنده دیدار میان مورتن تورسن از نروژ و بوشینگ هوانگ از چین می‌رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۳۴ کشتی‌گیر به میدان می‌روند، سعید اسماعیلی دارنده مدال طلای المپیک پاریس و نابغه کشتی ایران، در نخستین تجربه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان، پس از استراحت در دور اول، مقابل سباستین ناد از صربستان کشتی می‌گیرد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۳۱ کشتی‌گیر حضور دارند، علیرضا مهمدی دارنده مدال‌های نقره جهان و المپیک، در دور اول با هانس واگنر از آلمان کشتی می‌گیرد و در صورت غلبه بر این حریف، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان دانیل الکساندروف از بلغارستان و آوندانو از ونزوئلا می‌رود.

برنامه مسابقات روز سوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان به شرح زیر است:

شنبه ۲۹ شهریور

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم
ساعت ۱۸ تا ۱۹: رقابت‌های نیمه‌نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: فینال و رده‌بندی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم (سهرابی و ساروی)

کد خبر 6594960
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها