به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در کرواسی، از ساعت ۱۲ امروز (شنبه ۲۹ شهریور) سه فرنگی‌کار ایران به مصاف رقبای خود می‌روند.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۲۶ کشتی‌گیر حضور دارند، محمدمهدی کشتکار در اولین تجربه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان، پس استراحت در دور نخست، به مصاف برنده دیدار میان مورتن تورسن از نروژ و بوشینگ هوانگ از چین می‌رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۳۴ کشتی‌گیر به میدان می‌روند، سعید اسماعیلی دارنده مدال طلای المپیک پاریس و نابغه کشتی ایران، در نخستین تجربه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان، پس از استراحت در دور اول، مقابل سباستین ناد از صربستان کشتی می‌گیرد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۳۱ کشتی‌گیر حضور دارند، علیرضا مهمدی دارنده مدال‌های نقره جهان و المپیک، در دور اول با هانس واگنر از آلمان کشتی می‌گیرد و در صورت غلبه بر این حریف، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان دانیل الکساندروف از بلغارستان و آوندانو از ونزوئلا می‌رود.

برنامه مسابقات روز سوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان به شرح زیر است:

شنبه ۲۹ شهریور

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم

ساعت ۱۸ تا ۱۹: رقابت‌های نیمه‌نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: فینال و رده‌بندی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم (سهرابی و ساروی)