به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس با پیشرفت در مذاکره با «جمال لوئیس» در حال جذب اخرین خرید تابستانی خود است تا این بازیکن را به عنوان خرید آزاد برای یک فصل و تقویت خط دفاعی جذب کند. پرسپولیس در پنجره تابستانی بهدنبال تقویت دو نقطه کلیدی یعنی دفاع چپ و نوک حمله بود تا خواستههای وحید هاشمیان برای بازسازی تیم محقق شود. با این حال روند خریدها برای سرخپوشان همراه با چالشهای بزرگی بوده است؛ چالشهایی که حالا نگرانیهای تازهای را برای هواداران ایجاد کرده است.
سرژ اوریه؛ ستارهای که هنوز مجوز بازی ندارد
وحید هاشمیان در گام نخست به سراغ سرژ اوریه رفت. مدافعی باتجربه با کارنامه بازی در تاتنهام و ویارئال که میتوانست نقطه اتکای پرسپولیس در دفاع راست باشد. اما مشکل از جایی آغاز شد که در آزمایشهای پزشکی اولیه، اوریه مشکوک به ابتلا به بیماری تشخیص داده شد و پرونده پزشکی او برای بررسیهای تکمیلی در اختیار متخصصان قرار گرفت. در حالی که پرسپولیسیها با ارائه تاییدیه پزشکان متخصص اصرار دارند اوریه مشکل حادی ندارد، هنوز مجوز رسمی بازی او صادر نشده و این بازیکن همچنان دور از ترکیب است.
مارکو باکیچ؛ خریدی مطمئن در میانه میدان
در میان خریدهای پرسپولیس، مارکو باکیچ تنها چهرهای بوده که بدون حاشیه و مشکل خاص به تیم اضافه شده است. هافبک مونتهنگرویی در همان هفتههای نخست نشان داد که میتواند به ساختار میانه میدان پرسپولیس نظم و کیفیت بدهد و اعتماد هاشمیان را جلب کند. باکیچ در واقع تنها خرید تابستانی سرخهاست که مطابق انتظار عمل کرده و نگرانیهای کمتری در مورد او وجود دارد.
جمال لوئیس؛ تردید بزرگ در خط دفاعی
اما حساسترین پرونده نقلوانتقالاتی پرسپولیس مربوط به جمال لوئیس است. مدافع چپ سابق نیوکاسل و واتفورد که در آستانه توافق نهایی با سرخها قرار دارد، در کارنامهاش حضور در لیگ برتر انگلیس و تیم ملی ایرلند را ثبت کرده اما مشکل بزرگ او دوری طولانی از میادین است. لوئیس بیش از ۹ ماه از آخرین حضور رسمی خود در یک مسابقه گذشته و در سه سال اخیر همواره با مصدومیتهای متعدد درگیر بوده است.
خطر تکرار تجربههای تلخ
با توجه به این شرایط، کارشناسان بیم آن دارند که پرسپولیس یک بار دیگر خرید پرریسکی انجام دهد که به جای تقویت، به پاشنه آشیل تیم تبدیل شود. سابقه دوری طولانیمدت لوئیس از فوتبال حرفهای، توان بدنی و آمادگی او را زیر سؤال برده و این نگرانی وجود دارد که او نتواند پاسخگوی نیازهای پرسپولیس در فصل دشوار پیشرو باشد.
پرسپولیس در شرایطی به پایان نقلوانتقالات نزدیک میشود که تنها مارکو باکیچ بدون علامت سؤال به ترکیب اضافه شده است. سرژ اوریه هنوز درگیر تاییدیه پزشکی است و جمال لوئیس هم با سابقه مصدومیتهای متعدد و دوری ۹ ماهه از میادین، ریسک بزرگی برای سرخها به حساب میآید. وحید هاشمیان نیاز فوری به بازیکنان آماده دارد، اما واقعیت این است که کابوس خریدهای پرریسک خارجی میتواند دستاوردهای او را در ادامه فصل با تهدید جدی مواجه کند.
