به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کنعانی‌زادگان پس از تساوی پرسپولیس و چادرملو اردکان گفت: هرچی بگویم میگویند اعتراض کردند و اتفاق دیگری می‌افتد. اما واقعاً باید زمین را ببینید. اصلاً فوتبال نمی‌شود بازی کرد. در آسفالت بازی می‌کردیم بهتر از این بود.

مدافع پرسپولیس ادامه داد: کاش اجازه می‌دادند در ورزشگاه کاظمی بازی کنیم. خیلی بهتر از اینجاست!

وی با انتقاد از شیوه بازی چادرملو تصریح کرد: آنها دوستان من هستند اما به هر حال باید بازی کنیم. وقتی مساوی کنیم هوادار حق دارد اعتراض کند. خودم داخل زمین می‌شنیدم که به دروازه بان و بازیکنان می‌گفتند روی زمین بیفتید. این شیوه بازی کردن درست نیست.

وی ادامه داد: طبیعی است مقابل پرسپولیس یکی از بهترین تیم‌های آسیا اینگونه بازی شود اما بهتر هم می توانستیم بازی را پیش ببریم.

وی در انتهای مصاحبه اش به طرز عجیبی هرگونه شعار حیاکن رهاکن در استادیوم را کتمان کرد و گفت: اصلا چنین چیزی نیست و داریم کار خودمان را دنبال می‌کنیم!