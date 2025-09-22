مشکل اصلی پرسپولیس و دلایل سه تساوی؛ توصیه برای روشن شدن مشکل گلزنی

جمشید شاه‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد ضعیف خط حمله پرسپولیس مقابل چادرملو در هفته چهارم لیگ برتر اظهار داشت: ساده بگویم پرسپولیس در این دیدار نمایش خوبی نداشت، ولی ابتدا باید بگویم که درباره وضعیت زمین و چمن ورزشگاه، گلایه دارم. وقتی بازیکنان گران‌قیمت را به میدانی می‌بری که کیفیت چمن پایین است، نمی‌توانند بازی کنند و ریسک آسیب‌دیدگی بالا می‌رود. این یکی از دلایل ضعف در خط حمله است؛ توپ به درستی به مهاجمان نمی‌رسد و بازیکن فرصت خلق موقعیت پیدا نمی‌کند.

پیشکسوت پرسپولیس همچنین درباره تاکتیک و استراتژی پرسپولیس بیان کرد: مشکل اصلی پرسپولیس در خط حمله است باید با سه مهاجم بازی کنند تا فشار خط حمله تقسیم شود و علیپور تنها نباشد. او که نمی‌تواند خط حمله را به تنهایی مدیریت کند. وقتی علیپور مهار شود، خط حمله تیم فلج می‌شود و اگر او نباشد، پرسپولیس چیزی برای ارائه ندارد. من از هاشمیان تعجب می‌کنم؛ او جایی بوده که حمله و دفاع را به خوبی آموزش دیده است، اما این اصول تاکنون در ایران عملی نشده است. مدیران باید چند بازیکن از آفریقا و سنگال بیاورند تا بازیکن داخلی ما کمی یاد بگیرند.

شاه‌محمدی در نقد ترکیبی که وحید هاشمیان در بازی با چادرملو به‌کار گرفته بود عنوان کرد: تعویض‌ها باید از ابتدا اعمال می‌شدند. نباید بازیکن ضعیف را وارد بازی کنیم و بعد که عملکردش خوب نبود، تعویضش کنیم. بازیکنانی مثل خدابنده‌لو و کاظمیان باید از ابتدای بازی در ترکیب حضور پیدا می‌کردند. صحرایی هم که به زمین آمد، عملکرد مناسبی نداشت و به‌نظرم باید بداند که فوتبال فقط دویدن نیست؛ فهم تاکتیکی و تصمیم‌گیری درست هم اهمیت دارد.

او ادامه داد: کمبود بازیکن خلاق در خط میانی و پشت مهاجم احساس می‌شود. بازیکنانی مانند رفیعی هر وقت وارد زمین شدند، وضعیت تیم را بهتر کردند اما تأثیرشان محدود است. بدون یک هافبک خلاق، جریان توپ‌رسانی به مهاجمان دچار مشکل می‌شود و خط حمله به سختی موقعیت خلق می‌کند.

پیشکسوت پرسپولیس در واکنش به شعارهای «حیا کن، رها کن» علیه وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس گفت: این شعارها عجولانه و نادرست بود. هنوز هفته‌های اول لیگ است و تیم فرصت دارد شرایط خود را بهبود بخشد. هاشمیان دارای شخصیتی قوی و تجربه لازم برای هدایت تیم را دارد و نباید تحت فشار بیرونی تصمیمات عجولانه بگیرد. هواداران باید کمی صبر و تحمل داشته باشند و اجازه بدهند هر کس کار خود را انجام دهد.

او در پایان افزود: یارگیری شاید دست هاشمیان نبوده، اما باید فرصت کافی به او داده شود تا تیم را در مسیر درست قرار دهد. بازگشت به شرایط عادی و رفع مشکلات عجیب هفته‌های گذشته، تنها راهی است که پرسپولیس بتواند دوباره به روند گلزنی و موفقیت بازگردد.