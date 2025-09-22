رستگاری تراکتور با شوک به سپاهان؛ «حیا» کلیدواژه استقلال و پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی پشت سر گذاشته شد که چند نتیجه غیرمنتظره، سرنوشت تیم‌های مدعی را تحت تأثیر قرار داد و بار دیگر نشان داد لیگ بیست‌وپنجم از همان ابتدا پر از فراز و نشیب خواهد بود.

استقلال و سایه شکست آسیایی

استقلال پس از شکست سنگین ۷ بر یک مقابل الوصل امارات در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا ۲ امیدوار بود با پیروزی برابر پیکان دل هواداران را به دست آورد. با این حال شاگردان ریکاردو ساپینتو با وجود ۱۰ نفره شدن خودروسازان، نتوانستند به بیش از یک تساوی ۲ – ۲ دست یابند. اشتباهات فردی بازیکنان به‌ویژه عارف آقاسی خشم هواداران را برانگیخت تا شعار «حیا کن، رها کن» بار دیگر در ورزشگاه شهر قدس شنیده شود. آقاسی نیز پس از پایان بازی در میکسدزون از تصمیم خود برای جدایی خبر داد.

پرسپولیس و تساوی‌های پایان‌ناپذیر

پرسپولیس در چهارمین بازی خود هم موفق به کسب برد نشد و برابر چادرملو اردکان در زمین ناهموار ورزشگاه تختی به تساوی بدون گل رسید. این سومین تساوی پیاپی سرخ‌پوشان بود تا وحید هاشمیان برخلاف انتظار، با اعتراض هواداران و شعارهای مشابه استقلالی‌ها روبرو شود.

برد شیرین برای آلومینیوم و گل‌گهر

آلومینیوم اراک پس از سه شکست متوالی، سرانجام در هفته چهارم طعم برد را چشید. شاگردان مجتبی حسینی با نتیجه ۲ بر صفر استقلال خوزستان را شکست دادند تا اولین پیروزی خود در لیگ بیست‌وپنجم را جشن بگیرند. در انزلی نیز گل‌گهر سیرجان نمایشی برتر داشت و با دو گل مقابل ملوان به پیروزی رسید. این برد گل‌گهر را به جمع تیم‌های بالای جدول رساند و نشان داد آنها برای مدعی شدن جدی هستند.

فجر سپاسی همچنان با انگیزه

فجر سپاسی شیراز در دیداری حساس ذوب‌آهن را یک بر صفر شکست داد تا هشت امتیازی شود. هرچند کسر سه امتیاز از سوی کمیته انضباطی این تیم را به رده ششم فرستاده، اما عملکرد آنها تا این هفته ستودنی بوده است.

جدال مدعیان در اصفهان؛ تراکتور به اوج برگشت

مهم‌ترین بازی هفته در اصفهان برگزار شد؛ جایی که سپاهان پس از شکست آسیایی مقابل الحُسین اردن به دنبال جبران بود. اما شاگردان محرم نویدکیا در دقایق پایانی برابر تراکتور غافلگیر شدند و با نتیجه دو بر یک شکست خوردند. تراکتور با این برد به هفت امتیاز رسید و خود را به صدر جدول نزدیک کرد.

نتایج کامل هفته چهارم لیگ برتر به شرح زیر است:

* مس رفسنجان صفر - شمس آذر قزوین صفر

* آلومینیوم اراک ۲ - استقلال خوزستان صفر

* چادرملو اردکان صفر - پرسپولیس صفر

* فجر سپاسی یک - ذوب‌آهن صفر

* ملوان صفر - گل‌گهر سیرجان ۲

* فولاد یک - خیبر خرم‌آباد صفر

* استقلال ۲ - پیکان ۲

* سپاهان یک - تراکتور ۲

جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر در پایان هفته چهارم: