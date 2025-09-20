هوای ۴ شهرستان کرمانشاه در وضعیت بحرانی قرار گرفت

سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت آلودگی هوا در استان اظهار کرد: بررسی شاخص کیفی هوا رأس ساعت ۶ صبح امروز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شرایط در چهار شهرستان استان به مرحله بحرانی رسیده است.

وی افزود: بر اساس پایش‌های صورت‌گرفته، ایستگاه‌های قصرشیرین و سرپل‌ذهاب با ثبت شاخص ۵۰۰ در وضعیت «خطرناک - بحران» قرار گرفتند. همچنین ایستگاه اسلام‌آبادغرب نیز شاخص ۵۰۰ را نشان می‌دهد که آن هم حکایت از شرایط «بحرانی و خطرناک» دارد.

به گفته مدیرکل محیط‌زیست استان، ایستگاه شهر کرمانشاه نیز با عدد شاخص ۴۵۰ در وضعیت «خطرناک - بحران» قرار دارد و این میزان آلودگی سلامت عمومی مردم را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

دزفولی‌نژاد ادامه داد: در میان دیگر شهرستان‌ها، ایستگاه پایش شهرستان پاوه شاخص ۲۸۰ را ثبت کرده که در رده «بسیار ناسالم - اضطرار» قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده شرایط حاد آلودگی در این منطقه است.

وی یادآور شد: سایر ایستگاه‌های پایش در استان تا ساعت ۶ صبح امروز وضعیت «استاندارد» را ثبت کرده‌اند و هنوز به شرایط بحرانی نرسیده‌اند، اما با توجه به روند گرد و غبار، احتمال تغییر در شاخص‌ها در ساعات آینده وجود دارد.

مدیرکل محیط‌زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردها، شاخص کیفی گرد و غبار در هوا باید کمتر از عدد ۱۰۰ باشد و هر عدد بالاتر از این میزان به معنای ناسالم بودن هوا است، در حالی که امروز در چند شهرستان استان، شاخص به ۵ برابر حد مجاز و حتی بیشتر رسیده است.

وی در پایان بر لزوم پرهیز شهروندان از حضور غیرضروری در فضاهای باز به ویژه گروه‌های حساس همچون سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امدادی نیز باید آمادگی لازم برای مقابله با تبعات شرایط بحرانی هوا را داشته باشند.