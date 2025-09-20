اجرای طرح بهارستان در بیش از ۱۱ روستای مشگین شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، ثریا فرجی صبح شنبه در بازدید از محلات مشگین شهر اظهار کرد: این طرح با هدف توسعه، ترمیم شبکه‌های فرسوده و بهینه‌سازی روشنایی معابر توانسته کیفیت خدمات برق‌رسانی را به‌طور چشمگیری ارتقا داده و مشکلات فراوانی را در سطح مناطق روستایی برطرف کند.

وی افزود: این طرح با هدف توسعه و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع فشار متوسط و ضعیف، اصلاح شبکه‌های فرسوده، جابجایی شبکه‌ها و تیرهای مزاحم و ارتقا روشنایی معابر در بیش از ۱۱ روستای شهرستان در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به اجرا درآمده است.

مدیر برق مشگین شهر با اشاره به روند اجرای سریع و با کیفیت این طرح در روستاها و رفع چالش‌های پیش‌روی پروژه به دلیل برگزاری جلسات توجیهی دهیاران و جلب مشارکت‌های مردمی گفت: اصلاح و ترمیم شبکه‌های فرسوده، نقش مهمی در کاهش تلفات انرژی، بهبود ولتاژ و افزایش ایمنی به مشترکین ایفا کرده و اجرای این اقدامات، باعث کاهش خاموشی‌های ناشی از حوادث و افزایش پایداری شبکه نیز شده است.

فرجی در پایان افزود: از آغاز اجرای طرح بهارستان در این شهرستان، بیش از ۱۳ هزار متر شبکه فشار متوسط ترمیم و احداث، ۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف اصلاح و بهینه‌سازی و ۴ دستگاه پست هوایی نیز جابجا که در مجموع بیش از ۱۱ میلیارد تومان هزینه شده است.