۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

اجرای طرح بهارستان در بیش از ۱۱ روستای مشگین شهر

اردبیل- مدیر برق شهرستان مشگین شهر از اجرای طرح های بهارستان در بیش از یازده روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثریا فرجی صبح شنبه در بازدید از محلات مشگین شهر اظهار کرد: این طرح با هدف توسعه، ترمیم شبکه‌های فرسوده و بهینه‌سازی روشنایی معابر توانسته کیفیت خدمات برق‌رسانی را به‌طور چشمگیری ارتقا داده و مشکلات فراوانی را در سطح مناطق روستایی برطرف کند.

وی افزود: این طرح با هدف توسعه و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع فشار متوسط و ضعیف، اصلاح شبکه‌های فرسوده، جابجایی شبکه‌ها و تیرهای مزاحم و ارتقا روشنایی معابر در بیش از ۱۱ روستای شهرستان در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به اجرا درآمده است.

مدیر برق مشگین شهر با اشاره به روند اجرای سریع و با کیفیت این طرح در روستاها و رفع چالش‌های پیش‌روی پروژه به دلیل برگزاری جلسات توجیهی دهیاران و جلب مشارکت‌های مردمی گفت: اصلاح و ترمیم شبکه‌های فرسوده، نقش مهمی در کاهش تلفات انرژی، بهبود ولتاژ و افزایش ایمنی به مشترکین ایفا کرده و اجرای این اقدامات، باعث کاهش خاموشی‌های ناشی از حوادث و افزایش پایداری شبکه نیز شده است.

فرجی در پایان افزود: از آغاز اجرای طرح بهارستان در این شهرستان، بیش از ۱۳ هزار متر شبکه فشار متوسط ترمیم و احداث، ۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف اصلاح و بهینه‌سازی و ۴ دستگاه پست هوایی نیز جابجا که در مجموع بیش از ۱۱ میلیارد تومان هزینه شده است.

