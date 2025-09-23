به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای موفق طرح بهارستان در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون شبکه برق ۶۵ روستا بهصورت کامل بهینهسازی شده و این طرح گام بلندی در ارتقای زیرساختهای برق روستایی منطقه بوده است.
مدیر توزیع برق شهرستان قائنات با اشاره به اهمیت انرژی برق بهعنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور، اظهار کرد: صنعت برق مادر تمامی صنایع است و وابستگی روزافزون به این انرژی، نقشی بیبدیل در حیات روزمره، تولید، صنعت و خدمات دارد.
وی با بیان اینکه برق برخلاف سایر انرژیها قابل ذخیرهسازی نیست، افزود: تولید برق همواره باید با میزان مصرف برابر باشد و در صورت افزایش مصرف، ناترازی در شبکه ایجاد میشود.
خسروی یادآور شد: اگر مصرفهای غیرضروری مدیریت نشود، به اجبار شاهد قطع مصارف ضروری خواهیم بود. بهعبارت دیگر، روشن شدن هر لامپ غیرضروری، قطعاً منجر به خاموش شدن یک لامپ ضروری خواهد شد.
مدیر توزیع برق قائنات با تاکید بر نقش پررنگ مردم در کاهش مصرف غیرضروری ادامه داد: همراهی عموم شهروندان در حذف مصرفهایی مانند نورپردازی غیرضروری نمای ساختمانها، تابلوهای سردر مغازهها و ادارات بسیار حیاتی است. باید با فرهنگسازی مناسب و یادآوری مسئولیت اجتماعی، در مدیریت مصرف گام برداریم.
خسروی با اشاره به اهمیت پایداری شبکههای توزیع برق در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: شبکههای برق همچون مویرگهایی در سراسر شهرستان گسترده شدهاند و به شدت تحت تأثیر شرایط جوی و محیطی قرار دارند، بنابراین نیازمند نگهداری و بهینهسازی مستمر هستند.
وی به تصویب طرح بهارستان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف توسعه، نگهداری و بهینهسازی شبکههای برق روستایی مصوب و در بودجه سنواتی تأمین مالی شده است. خوشبختانه در شهرستان قائنات از این ظرفیت قانونی بهخوبی استفاده شده است.
مدیر توزیع برق قائنات اضافه کرد: تاکنون با اجرای این طرح در شهرستان، مشکلات جدی حوزه برق که دهیاریها با آن روبهرو بودند، مرتفع شده است. از جمله اقدامات انجامشده میتوان به جابهجایی تیرهای برق مزاحم در معابر، تعویض تیرهای فرسوده، بهبود روشنایی، کاهش تلفات و افزایش ظرفیت احداث نیروگاههای خورشیدی اشاره کرد.
وی با اشاره به آمار عملکرد طرح اظهار کرد: در قالب طرح بهارستان، ۱۷۰۰ پایه برق فرسوده یا در مسیر تردد تعویض شده، ۲۳ پست هوایی نصب و ۵۲ کیلومتر شبکه برق احداث یا بهینهسازی شده است. رضایتمندی مردم و شوراها از نتایج این طرح در جلسات دهگردشی و نشست مردادماه دهیاران مشهود بود.
خسروی با اشاره به برخی چالشهای موجود تصریح کرد: پراکندگی جغرافیایی روستاها، اجرای پروژه را با دشواریهایی مواجه کرده اما همراهی صمیمانه دهیاران و مردم شریف منطقه، دلگرمی بزرگی برای همکاران ما در مجموعه برق قائنات بوده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بتوان در سالهای آینده شبکه برق همه روستاهای شهرستان قائنات را بهطور کامل ساماندهی کرد.
