  1. استانها
  2. قم
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۸

افتتاح اتصال سیلوی شهید آصف نخعی قم به شبکه ریلی سراسری کشور

افتتاح اتصال سیلوی شهید آصف نخعی قم به شبکه ریلی سراسری کشور

قم- مراسم افتتاحیه و بهره‌برداری از پروژه اتصال سیلوی شهید آصف نخعی قم به شبکه ریلی سراسری کشور، عصر امروز با حضور مسئولان استانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه اتصال سیلوی شهید آصف نخعی قم به شبکه ریلی سراسری کشور با هدف تسریع در انتقال کالاهای اساسی به استان قم و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل اجرایی شده و از عصر امروز به‌طور رسمی به بهره‌برداری خواهد رسید.

با افتتاح این پروژه، علاوه بر کاهش زمان جابه‌جایی و هزینه‌های انتقال، امنیت غذایی استان نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های پدافند غیرعامل ارتقا می‌یابد.

سیلوی شهید آصف نخعی به‌عنوان مهم‌ترین مرکز ذخیره‌سازی گندم و کالاهای اساسی در قم، نقش محوری در تأمین نیازهای مردم استان ایفا می‌کند و اتصال آن به راه‌آهن دستاوردی مهم در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل کالا به شمار می‌رود.

اهمیت این طرح تنها به جنبه اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه از منظر مؤلفه‌های پدافند غیرعامل نیز حائز اهمیت است و می‌تواند پایداری تأمین کالاهای اساسی در شرایط مختلف را تضمین کند.

گفتنی است مراسم افتتاحیه امروز با حضور مسئولان استانی در مجتمع ذخیره‌سازی شهید آصف نخعی قم برگزار می‌شود و با اتصال این مرکز به شبکه ریلی، قم به یکی از حلقه‌های مهم حمل‌ونقل ریلی کالاهای اساسی کشور تبدیل خواهد شد.

کد خبر 6595084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها