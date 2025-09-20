قیمت نفت برنت ۶۶ دلار و ۶۸ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، قیمت نفت بهخاطر نگرانی درمورد عرضه بالا و کاهش تقاضا پایین آمدهاست. این نگرانیها تأثیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا بر مصرف بیشتر را خنثی میکند.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۷۶ سنت معادل ۱.۱۳ درصد کاهش به ۶۶ دلار و ۶۸ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۸۹ سنت معادل ۱.۴۰ درصد کاهش ۶۲ دلار و ۶۸ سنت معامله میشود.
بانک فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد در اجلاس روز چهارشنبه پایین آورد و اعلام کرد این روند در پاسخ به ضعف بازار کار ادامه خواهد داشت. پایین آمدن هزینههای وامگیری تقاضا برای نفت را افزایش داده و قیمت آن را بالا میبرد.
اما برخی تحلیلگران عقیده دارند کاهش نرخ بهره بازار نفت را تقویت نخواهد کرد، چون باعث ضعف دلار میشود.
در زمینه تقاضا، تمام آژانسهای انرژی ازجمله اداره اطلاعات انرژی آمریکا نگرانی خود را درمورد ضعف تقاضا اعلام کردهاند. فصل تعمیرات و نگهداری در پالایشگاهها هم تقاضا را بیشاز پیش پایین میآورد.افزایش ۴ میلیون بشکهای ذخایر میعانات گازی در آمریکا که بالاتر از حد انتظار بود هم نگرانی در مورد تقاضا در بزرگترین مصرفکننده نفت دنیا را تشدید کرده و بر قیمتها تأثیر گذاشته است.
