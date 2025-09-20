  1. دین و اندیشه
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۸

نگاه حوزه علمیه به تحولات خانواده در اسناد بالادستی

کرسی علمی ترویجی «تحولات معنایی خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» در موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی علمی ترویجی «تحولات معنایی خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» به همت کارگروه فرهنگی گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار می‌شود.

در این نشست سمیه عرب خراسانی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا گنجی استادتمام و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام مجید دهقان استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب به دبیری مریم قوجائی خامنه، دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن جلسات موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران برگزار می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند به صورت مجازی و از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/m.faghih64/eb در نشست شرکت کنند.

سیده فاطمه سادات کیایی

