دبیرخانه دائمی اصلاح الگوی کشت در اردبیل فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی صبح شنبه در نشست کارگروه اصلاح الگوی کشت استان با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور پزشکیان در سفر اخیر به اردبیل برای حفظ آب و خاک، اصلاح الگوی کشت را مصداق بارز این رویکرد دانست و اظهار کرد: با توجه به کمبود منابع آبی، استفاده از روش‌های مدرن و علمی همچون هوش مصنوعی برای مدیریت مصرف و مقابله با خشکسالی ضروری است.

وی به مصرف ۸۰ درصد آب استان اردبیل در ۲۲۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی اشاره کرد و افزود: این حجم آب در صورت بهره‌وری علمی می‌تواند برای یک‌میلیون هکتار کافی باشد و بنابراین اصلاح الگوی کشت و انتخاب محصولات کم‌آب‌بر، ضروری بوده و باید در اولویت قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین بر تولید ۷۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر توسط جهاد کشاورزی برای پیشگیری از قطعی برق چاه‌های کشاورزی تأکید کرد و گفت: تغییر الگوی کشت در دشت اردبیل به سمت محصولات مورد نیاز کشور از جمله علوفه دامی و حبوبات می‌تواند در برنامه و مورد توجه فعالان کشاورزی قرار گیرد.