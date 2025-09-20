به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری پیش از ظهر شنبه در شصت و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان که در سالن جلسات استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: بخش خصوصی باید کمک حال دولت باشد چرا که منابع دولتی پاسخگوی نیاز جامعه نیست و دولت نیز موظف به تسهیل گری فعالیت بخش خصوصی است.
وی به مرکز خدمات سرمایه گذاری کردستان اشاره کرد و گفت: ۶۷ طرح مجوز بی نام در کردستان آماده ارائه به سرمایه گذار است و متقاضیان میتوانند با مراجعه به دبیرخانه این طرح از این ظرفیت استفاده کنند.
وی تصریح کرد: کردستان دارای سرمایه گذاران متعددی است اما باید طرح توجیهی ارائه شود تا تخصص و دانش سرمایه گذار مشهود باشد و در صورت داشتن طرح توجیهی دستگاهها موظفند ظرف ۱۰ روز مجوز لازم را به متقاضی ارائه دهند.
معاون امور اقتصادی استاندار کردستان رسیدگی به موضوع کشاورزی، توجه به خواست کشاورزان و بررسی مشکلات این حوزه، پیگیری شهرک صنوف آلاینده سنندج را نیز مورد تاکید قرار داد و خواستار بررسی کارشناسانه این موارد شد.
ازهاری بیان کرد: برنامههای مختلف در حوزه کشاورزی و اشتغال بهویژه در بخشهای فناوری و تجاریسازی در دستور کار قرار گرفته شده است و باید با توجه به ظرفیتهای موجود در استان، پروژههایی برای سرمایهگذاری و توسعه ایجاد شده که برای آن مجوزهای لازم نیز صادر شده است.
وی اعلام کرد: در شهریورماه امسال بیش از ۹۵ درصد از مطالبات کشاورزان تسویه شده و پرداختها به طلبکاران در موعد مقرر انجام گرفته است.
وی همچنین بر لزوم حل مسائل زیربنایی و اقتصادی با نگاه ویژه به بخش فناوری و هماهنگی بیشتر بین دستگاهها برای ارائه راهحلهای جامع تأکید کرد.
وی خاطرنشان ساخت: دولت بهتنهایی قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای جامعه نیست و برای ایجاد تغییرات بنیادین در استان، همکاری بخش خصوصی، مشاوران اقتصادی و دستگاههای اجرایی ضروری است.
همکاری دولت و بخش خصوصی، کلید توسعه اقتصادی استان
رئیس اتاق بازرگانی استان کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: اقتصاد امروز بیش ازهر زمانی نیازمند اعتماد سازی بین سرمایهگذار، دولت و بخش خصوصی است و باید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بستر اعتماد آفرینی باشد.
علی اکبر عبدالملکی افزود: امروز توسعه با منابع دولتی امکانپذیر نیست و نیازمند شراکت بین دولت و بخش خصوصی است که میتواند موتور محرک اقتصاد کردستان باشد.
وی تصریح کرد: کردستان با ظرفیتهای انسانی، فرهنگی، طبیعی و مرزی خود میتواند یکی از نقاط کلیدی توسعه اقتصادی کشور باشد اما این ظرفیتها تنها در صورتی به نتیجه میرسد که به فرصت تبدیل شوند و این امر نیازمند برنامهریزی دقیق، حمایتهای دولتی و جذب سرمایهگذاری است.
وی ادامه داد: اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد نیاز دارد؛ اعتماد میان بخش خصوصی و دولت، سرمایهگذار و سیاستگذار، و مردم به آینده اقتصادی کشور. شورای گفتگو باید بستر این اعتماد را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی کردستان با اشاره به چالشهای موجود همچون بیکاری جوانان، کمبود زیرساختهای صنعتی و مهاجرت نیروهای متخصص، افزود: در عین حال، استان از فرصتهایی چون دسترسی به بازارهای منطقهای، مرزهای صادراتی، کشاورزی و گردشگری پویا و نیروهای تحصیلکرده برخوردار استو باید از این ظرفیتها برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی بهرهبرداری کنیم.
وی همچنین بر لزوم تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش موانع مقرراتی و فراهم کردن امنیت برای سرمایهگذاران تأکید کرد و گفت: دولت باید به عنوان تسهیلگر نقش خود را ایفا کند و در مقابل، بخش خصوصی باید با شفافیت، مسئولیتپذیری و خلاقیت در این مسیر مشارکت داشته باشد.
عبدالملکی در پایان افزود: توسعه کردستان نه یک پروژه، بلکه مسئولیتی اجتماعی مشترک است که تنها با همکاری، همدلی و عزم ملی میتوان به آن دست یافت.
ارائه طرح بنیاد توسعه و پیشرفت استان کردستان، بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی زیر بخش زراعت در ارتباط با روند اجرای الگوی کشت، تأمین نهاده، تأمین سوخت، پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم و اجباری شدن بیمه محصولات کشاورزی و همچنین بررسی مستئل و مشکلات فعالان اقتصادی صنعت مرغداری کردستان در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
