۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

تعلیق ورزشگاه پارس شیراز و واکنش هیئت فوتبال استان فارس به حادثه تلخ

رئیس هیئت فوتبال استان فارس تاکید کرد که اتفاق تلخ دیدار تیم های فجرسپاسی و ذوب آهن در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فجرسپاسی و ذوب‌آهن در هفته چهارم لیگ برتر، شامگاه جمعه ۲۸ شهریور، در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان پیروز قربانی به پایان رسید. در این مسابقه، سینا شاه عباسی موفق شد تنها گل بازی را به ثمر برساند.

در جریان این دیدار، اتفاق تلخی برای تماشاگران حاضر در ورزشگاه رخ داد؛ گوشه‌ای از سقف ورزشگاه ریزش کرد و در پی این حادثه، یکی از تماشاگران از ناحیه صورت دچار مصدومیت شد.

پس از این رخداد، عبدالرحیم خداجو، مدیرکل ورزش و جوانان فارس، ضمن عذرخواهی از مردم، بر برخورد قانونی با مقصران احتمالی تأکید کرد. خداجو با ابراز ناراحتی از حادثه اظهار داشت: این اتفاق به‌طور جدی در دست بررسی است و با عوامل و مقصران احتمالی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

در همین رابطه، حسین قنبری، رئیس هیئت فوتبال استان فارس، به خبرنگار مهر گفت: این اتفاق در حال بررسی است و مسئولان مربوطه به دنبال جزئیات آن هستند.

او در پاسخ به این سوال که آیا ورزشگاه پارس همچنان می‌تواند میزبان دیدارهای لیگ برتر باشد یا خیر، تصریح کرد: هنوز نامه رسمی در این رابطه به دست ما نرسیده است، اما همان‌طور که گفتم این حادثه در حال بررسی است و جزئیات بیشتر آن را اعلام خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که مصدوم این حادثه پس از سانحه به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت.

