به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی امروز شنبه در حاشیه نخستین جلسه ستاد انتخابات لرستان، اظهار داشت: با دستور وزارت کشور فرایند برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا رسماً آغاز شده است و احکام کمیتههای تخصصی ستاد در استان توسط استاندار لرستان، صادر شده است.
وی افزود: در این جلسه، احکام رؤسای کمیتهها ابلاغ و برنامهریزی لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونی و پرشور در استان صورت گرفت تا زمینه مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.
دبیر ستاد انتخابات لرستان، افزود: بر اساس برنامهریزیها، انتخابات شوراهای اسلامی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ به طور همزمان در سطح کشور برگزار خواهد شد. در استان لرستان نیز انتخابات در ۱۲ شهرستان، ۳۳ شهر و ۳۶ بخش انجام میشود.
آریایی، تأکید کرد: تمامی اعضای ستاد و کمیتههای اجرایی موظفاند با نهایت دقت و مسئولیتپذیری، شرایط لازم را برای حضور پرشور مردم استان در این انتخابات سرنوشتساز مهیا کنند.
