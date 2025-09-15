اعضای ستاد انتخابات شوراهای شهر و روستا لرستان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان لرستان منصوب و معرفی شدند.

در این راستا «سعید پورعلی» معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات استان، «رضا آریایی‌فر» مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری به‌عنوان دبیر و رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات استان، «حمید کشکولی» معاون توسعه، مدیریت و منابع استانداری لرستان به‌عنوان عضو و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان، سید «سعید قاسمی» مدیرکل حراست استانداری لرستان به‌عنوان عضو و رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات استان، «مرتضی مهدوی‌کیا» مدیرکل امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی به‌عنوان عضو و رئیس کمیته امنیتی ستاد انتخابات استان، «حجت اله امیری» مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی به‌عنوان عضو و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان، «یعقوب دالوند» مدیرکل روابط‌عمومی، تشریفات و امور بین‌الملل به‌عنوان عضو و رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان، «حمیدرضا هاشمی» مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت به‌عنوان عضو و رئیس کمیته فناوری ستاد انتخابات استان و «فریبرز امیری» مدیرکل ثبت‌احوال به‌عنوان عضو ستاد انتخابات استان

بنابراین گزارش، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ یازدهم اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد.