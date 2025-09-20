رمزگشایی از پرونده «جعبه سیاه» در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مختار الموسوی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که دستاورد این کشور در بازگرداندن تروریست‌ها از سوریه برای محاکمه در عراق بسیار مهم است.

وی افزود: این تروریست‌ها اطلاعات زیادی در خصوص مکان قبرهای دسته جمعی با هدف کشف و شناسایی قربانیان آنها در اختیار دارند و بدین وسیله می‌توان از این پرونده که به مثابه جعبه سیاه است رمز گشایی شود.

الموسوی تصریح کرد: سرنوشت ۷۰ درصد از مفقودین در مناطق آزاد شده از دست داعش در عراق همچنان نامشخص است.

لازم به ذکر است که سرویس اطلاعات عراق از انتقال ۴۷ فرانسوی داعشی از سوریه به عراق برای محاکمه در این کشور خبر داده است.