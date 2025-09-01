طرح شهید عجمیان؛ الگوی موفق مشارکت مردمی در بهسازی مدارس کرمانشاه

مرزبان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان در سطح استان اظهار داشت: این طرح به عنوان الگویی موفق از مشارکت مردمی در حوزه آموزش، با هدف بهسازی و شادابسازی مدارس مناطق کمبرخوردار به اجرا درآمده و تاکنون با استقبال چشمگیر خیرین، فرهنگیان و خانوادههای دانشآموزان همراه بوده است.
وی افزود: در قالب این طرح، برنامهریزی شده است که حدود ۲ هزار کلاس درس در سطح استان کرمانشاه مورد بهسازی قرار گیرند. اقدامات شامل زیباسازی، نقاشی دیوارها، تعمیر میز و صندلی، تأمین تجهیزات نو و سایر اقدامات عمرانی و تجهیزاتی است تا مهرماه امسال فضای آموزشی مطلوبتر و شادابتری برای دانشآموزان فراهم شود.
نظری با اشاره به اعتبارات این طرح عنوان کرد: برای اجرای آن حدود ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی و نزدیک به ۲ میلیارد تومان از محل کمکهای مردمی تأمین شده است که در مجموع به بیش از ۷ میلیارد تومان میرسد. به گفته وی، نقطه اصلی این طرح، جلب مشارکت مردمی و نقشآفرینی گروههای جهادی در ارتقای فضای آموزشی استان است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه همچنین با اشاره به برنامههای سال ۱۴۰۴ در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی تصریح کرد: در این چارچوب، ۱۹۳ پروژه با ۷۴۸ کلاس درس در استان تعریف شده که هماکنون میانگین پیشرفت فیزیکی آنها به ۷۲ درصد رسیده و استان کرمانشاه در سطح کشور رتبه دوم پیشرفت فیزیکی را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: در مهرماه سال جاری حدود ۱۵۵ مدرسه با ۳۳۳ کلاس درس تکمیل و تحویل خواهد شد که به فضای آموزشی استان افزوده میشود. همچنین در حوزه تجهیزات، نزدیک به ۵۸ میلیارد تومان تجهیزات کلاسی و اداری خریداری و در حال توزیع میان مدارس استان است.
نظری با اشاره به شاخص سرانه فضای آموزشی خاطرنشان کرد: سرانه فضای آموزشی در کشور ۵.۴ مترمربع به ازای هر دانشآموز است که این رقم در استان کرمانشاه بالاتر از میانگین کشوری و برابر با ۶.۲ مترمربع است. انتظار میرود با تکمیل پروژههای در دست اجرا، این میزان به ۶.۵ مترمربع افزایش یابد.
مدیرکل نوسازی مدارس کرمانشاه همچنین از نقش مؤثر خیرین مدرسهساز یاد کرد و گفت: خیرین در سال گذشته ۱۱۳ میلیارد تومان در ساخت مدارس استان مشارکت داشتند و برای امسال هدفگذاری شده است که این میزان به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد تا بتوانیم پروژههای بیشتری را تکمیل و در مسیر توسعه عدالت آموزشی گام برداریم.
