حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رأی شورای امنیت سازمان ملل برای فعالسازی اسنپ بک علیه ایران، اظهار داشت: تحریمهای سازمان ملل که در قالب اسنپبک بازگردانده میشود، تأثیری بر فروش نفت ما نخواهد داشت.
وی افزود: این تحریمها مربوط به حوزه صنعت هستهای و موشکی است و ارتباطی با حوزه مسائل اقتصادی اعم از نفتی و بانکی کشور ندارد؛ البته میتواند تاحدودی مقوم تحریمهای آمریکا باشد و کشورها را تحت فشار بیشتری قرار دهد اما باز هم بستگی به کشورها بخصوص هند، روسیه و چین دارد که چطور با ایران ارتباط بگیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: آنچه در شرایط کنونی باید مد نظر قرار گیرد، انتظارات تورمی است که به دلیل نگرانیها و ابهام موجود درباره اثرات اسنپبک در اقتصاد ایران ایجاد میشود.
صمصامی خاطرنشان کرد: دولت باید با سیاستگذاریهای درست و همراهی رسانهها، انتظارات تورمی را در جامعه کاهش دهد تا بار روانی ناشی از فعالسازی اسنپ بک نتواند اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار دهد.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید ضمن اینکه صادرکننده را ملزم به بازگشت ارز صادراتی میکنند، در جهت کاهش نرخ ارز نیز برنامهریزی و اقدام کنند.
این نماینده خانه ملت گفت: ما باید در کوتاهمدت با سیاستگذاریهای درست، انتظارات تورمی ناشی از فعالسازی مکانیسم ماشه را کنترل کنیم و آنگاه در میانمدت و بلندمدت با استفاده از ظرفیت پیمانهای اقتصادی همچون شانگهای و بریکس و گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی خود با کشورهای عضو این دو پیمان، در مسیر بیاثر کردن تحریمهای غرب گام برداریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: همانطور که گفتم، سیاستگذاریهای درست در کوتاهمدت باید برای کاهش انتظارات تورمی ناشی از اسنپبک بهطور جدی مد نظر قرار گیرد وگرنه اگر این مسئله حل نشود، استفاده از ظرفیتهای خارجی همچون شانگهای و بریکس هم نمیتواند راهگشای خوبی باشد.
