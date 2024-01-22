به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سایتهای پرورش میگو پس از طی مراحل درخواست متقاضی و طرح در کمیسیون واگذاری اراضی ملی و دولتی و مراحل تکثیر لارو و تولید میگو ایجاد اشتغال و فرآوری و صادرات را در پی دارند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت سایت پرورش میگوی شیف به مساحت هزار و ۵۰۰ هکتار شامل ۸۰ مزرعه و سایت بامداد به مساحت ۷۰۰ هکتار و هر مزرعه به مساحت ۲۵ هکتار تصریح کرد: هر مزرعه به مساحت ۲۵ هکتار سالانه ظرفیت تولید ۹۰ تن میگو را دارد.
وی بیان کرد: برای واگذاریهای قبل از سال ۸۹ در صورت پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد انتقال قطعی طبق روند قانونی صورت میگیرد و بعد از سال ۸۹ به صورت اجارهای و با قرارداد یک ساله واگذار میشود که با بازدید در صورت مشاهده پیشرفت فیزیکی مصوب با قرارداد سه الی ۱۵ ساله اجاره داده خواهد شد.
مشایخی تصریح کرد: مجموعههای وابسته به طرحهای پرورش میگو شامل شرکتهای راه و ساختمان پس از واگذاری اراضی جهت آماده سازی و احداث مزارع (استخرها) … اجرایی را انجام و سپس لارو مورد نیاز استخرهای پرورش میگو تهیه و به مزارع منتقل میشود.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد: غذای مورد نیاز میگو توسط شرکتهای مربوطه تهیه و به مزارع انتقال مییابد و پس از تولید میگو شرکتهای عمل آوری اقدام به بسته بندی میگوی تولید شده برای صادرات میکنند.
مشایخی ادامه داد: چون پرورش میگو از نظر ابتلاء به بیماریهای خاص حساس است و مزرعهها به صورت خاکی هستند در سال جاری برخی از مزرعهها درگیر بیماری شدند که سطح تولید در آنها کاهش یافت.
وی ادامه داد: در حال حاضر برخی از مزرعهها در حال استفاده از علم روز برای جایگزین مزرعههای ژئوممبران با مزرعههای خاکی برای جلوگیری از مشکلاتی همچون آلودگی و بیماریهای میگو هستند که باعث افزایش تولید خواهد شد که این خود باعث تشویق سایر پرورش دهندگان میگو از این روش استفاده کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر افزود: مدیریت جهاد شهرستان نیز وظایفی در خصوص دو بار بازدید از هر طرح در هر سال دارد که در صورت عدم پیشرفت فیزیکی مصوب جهت فسخ قرارداد اقدامات لازم صورت و جهت طرح در هیأت نظارت ماده ۳۳ به دبیرخانه کمیسیون مربوطه مستندات ارسال خواهد شد.
محمود کیهان همچنین در مورد معرفی پرورش دهندگان میگو برای معرفی به بانکها و مؤسسات بانکی برای دریافت تسهیلات توضیحاتی ارائه دادند.
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