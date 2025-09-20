به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کییف پست، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفته است که هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیوریورک، با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره تشدید حملات روسیه علیه کییف دیدار و گفتگو خواهد کرد.
زلنسکی گفت که روسیه شب گذشته یکی از بزرگترین حملات هوایی خود علیه اوکراین را با ۴۰ موشک و حدود ۵۸۰ پهپاد انجام داد که در پی آن دست کم سه نفر کشته و دهها تن زخمی شدند.
وی با اشاره به دیدار هفته آتی با ترامپ، اضافه کرد که در این دیدار، درباره ضمانتهای امنیتی برای اوکراین و اعمال تحریم علیه روسیه گفتگو خواهد کرد.
اوکراین برای ممانعت از حملات بیشتر روسیه به این کشور، بر دریافت ضمانتهای امنیتی از حامیان غربیاش تاکید کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اما هشدار داده که هر گونه اعزام نیروی غربی به اوکراین غیرقابل قبول است و نیروهای غربی تحت هر عنوانی در خاک اوکراین، اهدافی مشروع برای ارتش روسیه خواهند بود.
تلاش آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین بینتیجه مانده و روسیه عملاً نشست بین پوتین و زلنسکی را رد کرده است.
زلنسکی افزود: ما برای دیدار با پوتین آمادهایم. من درباره این موضوع حرف زدهام. هم دیدار دوجانبه و هم سهجانبه (با حضور ترامپ) اما او (پوتین) آماده نیست. اگر قرار به دیدار رهبران (دو کشور) و آتشبس نیست، انتظار اعمال تحریم داریم.
به ادعای زلنسکی، در تازهترین حمله هوایی روسیه به اوکراین، «یک موشک با مهمات خوشهای مستقیماً به یک آپارتمان در مرکز شهر دنیپرو اصابت کرد.»
وی همچنین تصاویری را منتشر کرده است که در آن خودروها و یک ساختمان در آتش دیده میشوند و تیمهای امداد و نجات حال انتقال فردی به محلی امن هستند.
ترامپ پیشتر گفته بود که «اروپا باید خرید نفت از روسیه را متوقف کند. زلنسکی باید به توافق برسد و مشکل این است که کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا نفت روسیه را میخرند. زلنسکی مجبور به توافق (با روسیه) خواهد شد.»
