به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر ظهر شنبه در نشست مدیران مازندران از لزوم اصلاح و بهبود وضعیت اشتغال زنان در کشور سخن گفت و اعلام کرد: تنها ۱۲ درصد از شرکتهای دانشبنیان توسط زنان اداره میشود، در حالی که ۶۴ درصد از متقاضیان ورود به دانشگاهها دختران هستند.
وی همچنین اشاره کرد: حدود ۶.۵ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که بیشتر آنها به دلیل فوت یا طلاق همسران خود، مسئولیت تأمین معیشت و مدیریت خانواده را بر عهده دارند.
بهروز آذر با تأکید بر نیاز به اقدامات تخصصی در راستای اشتغال زنان، خاطرنشان کرد: دولت در تلاش است تا نقش زنان را در عرصههای مدیریتی تقویت کند و در این راستا، ۷۹ زن توانمند در تیم مدیریتی استانها حضور دارند اما برای حل معضل اشتغال، باید اقداماتی هدفمند و جامع در سطح استانها و شهرستانها انجام شود.
وی با اشاره به گروههای مختلف زنان که نیاز به حمایت ویژه دارند، اظهار داشت: زنان سرپرست خانوار ناشی از فوت یا طلاق، بسیاری از آنها فاقد مهارتهای مدیریت مالی هستند و نیاز به برنامهریزی ویژه دارند. همچنین زنان در سایر گروهها نظیر زنان خانهدار، زنان روستایی و عشایری و زنان دارای مهارتهای فنی باید در برنامههای اشتغالزایی و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.
بهروز آذر در ادامه از ظرفیتهای بومی استانها در حوزههایی چون بومگردی، صنایعدستی و کشاورزی سخن گفت و افزود: دولت به توسعه کسبوکارهای خانوادگی توجه ویژهای دارد؛ زیرا در بسیاری از کشورهای جهان، این نوع کسبوکارها عامل اصلی تولید ناخالص داخلی هستند. با تکیه بر این ظرفیتها، میتوانیم فرصتهای شغلی بیشتری برای زنان ایجاد کنیم.
وی در پایان تأکید کرد که برای موفقیت در تولید و اشتغالزایی، باید نیازهای واقعی بازار شناسایی و محصولات مطابق با ذائقه مشتری تولید شود. بازاریابی دیجیتال و استفاده از پلتفرمهای آنلاین باید به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و تسهیل ارتباط تولیدکنندگان با بازارها در نظر گرفته شود.
