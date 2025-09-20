عدالت آموزشی کشور در معرض خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یوسف جمالی گفت: یکی از مهمترین ارکان رشد و توسعه هر جامعه، عدالت است و عدالت آموزشی بخش مهمی از آن به شمار میرود. اما نتایج کنکور سالهای اخیر نشان میدهد که عدالت آموزشی در حال فروپاشی است.
وی با اشاره به نتایج کنکور اخیر افزود: ۷۷ درصد قبولیهای دانشگاهها از مدارس سمپاد و تیزهوشان هستند و بقیه نیز عمدتاً از مدارس غیرانتفاعی می آیند. این بدان معناست که مدارس دولتی تقریباً هیچ سهمی در قبولیهای برتر ندارند.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: امروز فرزندان خانوادههای سرمایه دار برای صندلیهای ارزشمند دانشگاهی با یکدیگر رقابت میکنند و فرزندان مردم عادی عملاً کنار گذاشته شده اند. این سیاست جداسازی دانش آموزان و سپردن مسیر موفقیت به مدارس خاص، خطر بزرگی برای آینده کشور است.
وی با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی باید در سراسر کشور برقرار شود، خاطرنشان کرد: اگر این روند ادامه یابد، جامعه به سمت طبقاتی شدن پیش خواهد رفت و آینده نسل حاضر و نسلهای آینده با تهدید جدی رو به رو میشود.
شیخ جمالی در پایان از رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش خواست برای تغییر سیاستهای آموزشی کشور تدابیری فوری بیندیشند.
