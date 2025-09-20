بخش رادیولوژی مرکز جامع سلامت منتخب آموزشی عالیشهر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌کرم اخلاقی ظهر شنبه در بازدید از مرکز جامع سلامت منتخب آموزشی عالیشهر گفت: با توجه به اینکه زیرساخت‌های بخش رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت منتخب آموزشی شهید سلیمانی عالیشهر تأمین شده در آینده‌ای نزدیک شاهد راه‌اندازی این بخش خواهیم بود که با این اقدام، مشکلات ارجاع بیماران به مرکز استان به حداقل خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: اگر بخواهیم از دو اولویت کشور به‌عنوان تأثیرگذارترین مسائل نام ببریم باید به آموزش و بهداشت و درمان اشاره کرد که عزم راسخی در سطح کلان برای حل این مسائل وجود داشته و دغدغه اصلی مسئولین استانی نیز هست.

وی تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی و متخصص از چالش‌های اصلی در سطح کشور است اما با جذب نیروهای طرحی جدید، تخصص‌های لازم به این مرکز اختصاص خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان داشت: این مرکز به‌عنوان یکی از پایلوت‌های (آزمایشی) مرکز خدمات جامع سلامت آموزشی تعیین‌شده و آموزشی شدن، بسیاری از نگرانی‌های مردم را مرتفع خواهد کرد.