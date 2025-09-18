مسائل بهداشتی و درمانی شهرستان بوشهر دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی ظهر پنجشنبه ضمن بازدید از واحدهای آزمایشگاه، اورژانس، دندانپزشکی، مراقبین سلامت از ارائه خدمات مطلوب دانشگاه علوم پزشکی تقدیر کرده و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در سطح وزارتی و حمایت‌های رئیس دانشگاه در خصوص تجهیز بخش رادیولوژی اقدامات مثبتی صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: انتظار می‌رود در دولت چهاردهم، با اولویت‌بندی مشکلات، مسائل بهداشتی و درمانی شهرستان بوشهر با سرعت بیشتری مرتفع شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در پایان این بازدید از تلاش‌های صادقانه و زحمات مسئولان و کارکنان شاغل در مرکز خدمات جامع سلامت منتخب آموزشی شهید سلیمانی عالیشهر تقدیر کرده و خواستار تلاش و کوشش بی‌وقفه و همدلی برای ارتقا کیفیت خدمت‌رسانی به مردم شد.

در ادامه این بازدیدها، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، فرماندار، اعضا هیأت رئیسه، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر و جمعی از مدیران و کارشناسان دانشگاه از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی چغادک و مرکز خدمات جامع سلامت شیف بازدید کرده و در پایان نیز با حضور در یکی از پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهری بوشهر از کارکنان آن تقدیر کردند.