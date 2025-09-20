به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی ریحانی ظهر شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات ناحیه مقاومت بسیج بجنورد برگزار شد، اظهارکرد: با همت و تلاش قرارگاه‌های ۱۳ گانه سپاه، بیش از ۱۱۹ هزار و ۸۴۶ نفر جذب بسیج شده‌اند که این میزان، حدود ۴۳ درصد از جمعیت جامعه را شامل می‌شود.

وی تأکید کرد: این رقم طی چشم‌انداز ۱۰ ساله باید بیش از پیش ارتقا یابد تا گستره خدمات بسیج به تمامی اقشار جامعه افزایش یابد.

سرهنگ ریحانی در ادامه به تشریح برنامه‌های متنوع هفته دفاع مقدس پرداخت و از اجرای ۴۳۰۰ برنامه در این ایام خبر داد.

وی افزود: سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری پیاده‌روی‌های خانوادگی، افتتاح پروژه‌های عمرانی، رونمایی از ۵۱ عنوان کتاب جدید، حضور یادگاران دفاع مقدس در برنامه‌های صداوسیما، برپایی اردوهای جهادی، دیدار با نماینده ولی‌فقیه خراسان شمالی، بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان، توزیع نوشت‌افزار و برگزاری نشست‌های بصیرتی و تبیینی از جمله مهمترین برنامه‌های اجرایی در هفته دفاع مقدس بوده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد با اشاره به ساختار قرارگاه‌های بسیج، از وجود ۱۱ قرارگاه اصلی و دو قرارگاه فرعی نام برد.

وی تصریح کرد: قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی، جهاد فرهنگی، عفاف و حجاب، فضای مجازی و جوانی جمعیت به صورت تخصصی و هدفمند به عموم مردم در بخش‌های مختلف خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی در ادامه به فعالیت‌های چشمگیر قرارگاه محرومیت‌زدایی بسیج شهرستان اشاره کرد و افزود: در این راستا، ۱۲۰ صندوق قرض‌الحسنه مردم‌یار با رویکرد پشتیبانی از اقشار کم برخوردار تشکیل شده است و این قرارگاه طی سال گذشته با اعطای ۷۰ میلیارد تومان اعتبار، زمینه ایجاد ۲۴۷ کارگاه اقتصادی را فراهم آورده که نقش مهمی در اشتغال‌زایی و توانمندسازی افراد داشته است.

سرهنگ ریحانی همچنین به پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، اجرای ۳۰ پروژه پنل خورشیدی در شهرستان آغاز شده است که از این تعداد، ۵ پروژه تاکنون به بهره‌برداری رسیده و افتتاح شده‌اند، این اقدام نشان‌دهنده توجه بسیج به توسعه پایدار و استفاده از ظرفیت‌های انرژی پاک است.