۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۱۲

دستگیری هنجارشکنان خیابان بهار در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری ۳ هنجارشکن که در خیابان بهار هنجارشکنی کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر هنجارشکنی و ایجاد مزاحمت در خیابان بهار شناسایی و دستگیری این افراد در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی، هر ۳ هنجار شکن در کمترین زمان شناسایی و توسط مأموران کلانتری ۱۸ شهرک امام دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز تصریح کرد: در بررسی‌ها مشخص گردید این هنجارشکنان باهم اختلافات شخصی داشته و با استفاده از قمه و قداره اقدام به شکستن شیشه خودرو طرف‌های مقابل نموده است.

    • IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
      0 0
      پاسخ
      انقدر این تعبیر هنجارشکنی رو درباره حجاب بکار بردید فکر کردم الان اینم در مورد حجابه

