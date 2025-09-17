دستگیری هنجارشکنان خیابان بهار در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر هنجارشکنی و ایجاد مزاحمت در خیابان بهار شناسایی و دستگیری این افراد در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی، هر ۳ هنجار شکن در کمترین زمان شناسایی و توسط مأموران کلانتری ۱۸ شهرک امام دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز تصریح کرد: در بررسی‌ها مشخص گردید این هنجارشکنان باهم اختلافات شخصی داشته و با استفاده از قمه و قداره اقدام به شکستن شیشه خودرو طرف‌های مقابل نموده است.