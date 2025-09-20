به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است، امروز شنبه دانیال سهرابی نماینده وزن ۷۲ کیلوگرم ایران در مرحله رده‌بندی به مصاف «مری مایولیتکانوف» از قزاقستان رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر صفر به سود سهرابی به پایان رسید.

با این پیروزی ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران به مدال برنز رسید.

سهرابی، در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر ۱ آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۰ بر ۱ دمیتری آداموف از روسیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ و با توجه به پایان رسیدن ۴ دقیقه وقت پزشکی برای درمان خونریزی، مغلوب ابراهیم غانم از فرانسه شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها راه یافت. سهرابی در شانس مجدد با نتیجه ۹ بر صفر و ضربه فنی «گور خاچاتریان» از ارمنستان را شکست داد.

سهرابی در شرایطی به این مدال برنز رسید که در مرحله یک چهارم نهایی به دلیل مصدومیت شدید، از ادامه مبارزه با ابراهیم غانم، قهرمان جهان از فرانسه، بازماند و شکست خورد.

سهرابی که در وقت اول مرحله یک چهارم نهایی از ناحیه چانه دچار مصدومیت و خونریزی شدید شده بود و تحت مداوای کادر پزشکی قرار گرفت. با این حال، به دلیل شدت جراحت و پایان یافتن زمان قانونی برای درمان، داوران طبق مقررات، رأی به ادامه ندادن مسابقه و پیروزی کشتی‌گیر فرانسوی دادند.

در نهایت با تصمیم کادر پزشکی موهای سر دانیال سهرابی تراشیده شد تا چسب‌های صورت او ثابت بماند و در نهایت توانست به مدال برنز جهانی برسد.