دانیال سهرابی: حقم طلا بود اما خوشحالم دست خالی برنگشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، دانیال سهرابی، دارنده مدال برنز وزن ۷۲ کیلوگرم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در زاگرب، پس از این موفقیت گفت برای شادی مردم و خانوادهاش جنگیده و امیدوار است در میادین بعدی مدالی خوشرنگتر به دست بیاورد.
دانیال سهرابی در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون کشتی با بیان این مطلب افزود: خدا را شکر میکنم که توانستم برای کشورم مدال بگیرم و دست خالی بازنگردم. در مبارزه با حریف فرانسوی که از عنوانداران جهان است، ضربات شدیدی به سر و صورتم وارد شد اما داوران آنها را نادیده گرفتند و نتیجه را از دست دادم. با این حال، اجازه ندادم این اتفاق انگیزهام را کم کند و تا آخرین ثانیه جنگیدم.
وی ادامه داد: به خاطر برادرم که بیمار است و این روزها شرایط سختی دارد، با انگیزهای مضاعف به میدان آمدم. میخواستم با کسب این مدال دل او و همچنین دل پدر و مادرم را که یک سال تمام شب و روز برای من زحمت کشیدند، شاد کنم. امیدوارم این موفقیت کوچک باعث دلگرمی آنها شده باشد.
دارنده مدال برنز جهان با اشاره به سختیهای مسابقات گفت: غیرت ایرانی به من اجازه نداد که در برابر فشار و خستگی تسلیم شوم. با وجودی که توان بدنیام کاهش یافته بود، با توکل به خدا توانستم مسیر را ادامه دهم و کشتی خوبی بگیرم. البته میدانم که مردم از من انتظار مدال طلا داشتند و شاید از نتیجه ناراحت باشند، اما امیدوارم این مدال برنز را از من بپذیرند.
سهرابی خاطرنشان کرد: از محبت و حمایت مردم صمیمانه تشکر میکنم. قول میدهم در میادین آینده با تلاش و تمرکز بیشتر، مدالی خوشرنگتر به دست بیاورم و دل مردم ایران را شاد کنم.
