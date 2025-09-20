  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

تصادف زنجیره‌ای در اتوبان معلم ۱۰ مصدوم داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع تصادف زنجیره‌ای میان چند خودرو در اتوبان معلم و مصدومیت ۱۰ نفر خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان گفت: این حادثه ساعت ۱۲:۴۲ به مرکز اورژانس گزارش شد و بلافاصله چهار واحد امدادی (کد ۱۱۵) به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: این تصادف زنجیره‌ای بین چند خودرو از جمله نیسان، تریلی، سمند و پژو پارس در اتوبان معلم، محدوده بین پل گز و گرگاب رخ داد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: در این تصادف ۱۰ نفر شامل سه خانم، چهار آقا، یک کودک پسر ۱۷ ساله و دو دختر ۸ و ۱۱ ساله دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، همگی به بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر منتقل شدند.

وی با اشاره به شدت برخورد خودروها، از رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و احتیاط در سرعت و فاصله‌گذاری ایمن میان خودروها به‌ویژه در جاده‌های پرتردد تأکید کرد.

