بهروز رضوی دغدغه فرهنگی دارد؛ این مرد بلد نیست خودش را بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، بیست و یکمین همایش بزرگ شعر و موسیقی کانون ادبی زمستان که روز جمعه ۲۸ شهریور در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد، به بزرگداشت و تجلیل از هنرمند پیشکسوت بهروز رضوی گوینده، دوبلور، شاعر، مجری و بازیگر اختصاص داشت.

سجاد عزیزی آرام مدیر کانون ادبی زمستان و مجری این آئین در ابتدا عنوان کرد: من معتقدم آقای رضوی بیش از آنکه یک گوینده همه‌چیزتمام باشد، یک ادیب و دانشمند در حوزه ادبیات است که شعر کلاسیک و شعر معاصر ایران را به خوبی می‌شناسد. چنین نعمتی در حوزه گویندگی کمتر وجود دارد و این یک شاهکار بسیار ارزشمند است که کسی که صدایش در تمام ایران شناخته شده است، به خاطر دانش ادبی‌اش مشهور باشد.

سید عباس سجادی مجری و مدیر هنری با بیان اینکه بهروز رضوی یکی از برگزیده‌ترین هنرمندان و گویندگان کشور است که شناخت خوبی نسبت به خودش و زبان و ادبیات فارسی دارد، افزود: باید از وجود امثال او استفاده کنیم و بپرسیم شما چطور بهروز رضوی شدید؟ باید برای جوان‌هایمان الگوسازی کنیم. چرا رسانه‌هایمان روز به روز مخاطبانشان را از دست می‌دهند؟ چون ما داریم رسانه‌ها را از انسان‌های بزرگ خالی می‌کنیم. باید قدر بزرگانی چون بهروز رضوی را بدانیم و شرایط را برای تربیت جوانان هنرمند فراهم کنیم.

بهروز رضوی دغدغه فرهنگی دارد

در ادامه داریوش کاردان بازیگر و کارگردان پیشکسوت نیز در سخنان کوتاهی اظهار کرد: بهروز رضوی را از ۴۵ سال پیش می‌شناسم و با هم برنامه‌های زیادی در رادیو اجرا کرده‌ایم. من لهجه یزدی را از او آموختم. کسی مانند بهروز رضوی نداریم که این قدر زیبا کتاب بخواند، شعر بگوید، بازی کند، گویندگی کند، دوبله کند ولی ذره‌ای تکبر نداشته باشد. این مرد اصلاً بلد نیست خودش را بگیرد. بعضی‌ها با یک هزارم این هنر دچار غرور می‌شوند.

همینطور ایرج راد بازیگر و کارگردان شناخته‌شده تئاتر، سینما و تلویزیون با مرور خاطرات خود با بهروز رضوی گفت: وقتی بهروز را اینجا می‌بینم، یاد سال ۱۳۶۱ می‌افتم که با او و برادرش بهزاد مشغول تمرین یک نمایش بودیم. سر تمرین‌ها نکاتی را می‌گفت و پس از اجرا هم با یکدیگر صحبت می‌کردیم. از همان زمان احساسم این بود که او عاشق زمینه‌های مختلف هنری با پشتوانه فرهنگی است. از سال ۱۳۴۷ که به رادیو رفت، می‌توانست در بسیاری از کارهای پولساز حضور داشته باشد و از این صدای متفاوت بهره ببرد. همین حالا هم می‌تواند این استفاده‌ها را ببرد، اما وقتش را برای کارهای فرهنگی صرف می‌کند چون دغدغه فرهنگی دارد.

راد با اشاره به فعالیت رضوی در عرصه تولید کتاب‌های صوتی بیان کرد: وقتی بهروز کتاب صوتی‌ای را تولید می‌کند، فقط یک داستان و فضاسازی نیست، بلکه به جای تمام شخصیت‌ها بدون اینکه ادا در بیاورد و تقلید کند، صحبت می‌کند و درون‌مایه شخصیت‌ها را به درستی به شنونده انتقال می‌دهد. بهروز به قدری آرام و بی‌حاشیه است که با وجود تمام ویژگی‌های فرهنگی، هنری و شخصیتی‌اش کمتر کسی او را می‌شناسد. شاید خیلی‌ها از کنار بهروز رضوی رد شوند و او را نشناسند؛ مانند بسیاری بزرگان مانند نیما یوشیج که در زمان خودشان شناخته نمی‌شدند. امیدوارم افرادی مانند بهروز رضوی را در زمان حیاتشان بشناسیم و برایشان ارزش قائل باشیم.

هرگز کسی نمی‌تواند جای بهروز رضوی را بگیرد

مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در سخنان کوتاهی عنوان کرد: هفته پیش به من هدیه‌ای دادند که در ماشین گوش کنم. این هدیه، نهج‌البلاغه با صدای بهروز رضوی بود. حسی که ایشان در اجرای قسمت‌های مختلف نهج‌البلاغه دارند، معنی‌ساز است و این اثری قابل ستایش است. امیدوارم این اثر ارجمند بیش از پیش در میان مردم شناخته شود.

نصرالله مدقالچی دوبلور و گوینده شناخته‌شده با بیان اینکه بهروز رضوی جایگاه خاص خودش را دارد و هرگز کسی نمی‌تواند جای وی را بگیرد، اضافه کرد: تا امروز چنین بوده و چنین خواهد ماند. برایشان عمر دراز آرزو می‌کنم و امیدوارم کارهای ارزشمند همیشگی‌اش را در رادیو و تلویزیون بشنویم و ببینیم و مردم را تنها نگذارد؛ چرا که مردم او را دوست دارند.

در پایان بهروز رضوی گوینده، دوبلور، شاعر، مجری و بازیگر ضمن تشکر از حاضران در مراسم بیان کرد: خوشحالم که به این مناسبت در این جمع حضور دارم و می‌بینم که همکارانم چه قدر به من لطف دارند. اینکه افراد متخصص و کاردان انسان را تأیید و تشویق کنند خیلی جای سپاسگزاری دارد و خدا را از این بابت شکر می‌کنم. البته تعاریف این دوستان از کارهای من، نشانه بزرگی خودشان است.

ایرج راد، نصرالله مدقالچی، مصطفی رحماندوست، ناصر ممدوح، داریوش کاردان، مهدی میامی، سید عباس سجادی، سید ناصر هاشم‌زاده، حسین علیشاپور، سیاوش عقدایی، صابر قدیمی، فرهنگ جولایی، اکبر کتابدار، غلامرضا کاظمی دینان، بیژن شکرریز، رضا خرم و محمدرضا یزدان‌پرست برخی چهره‌های حاضر در این مراسم بودند.

شعرخوانی تعدادی از شاعران مطرح مانند مصطفی رحماندوست، داوود رحمت‌اللهی و صابر قدیمی و اجرای موسیقی توسط نیما اورکی، مهدی تفکری، پندار آداب، محمدرضا مقدم و محمد فرشته‌نژاد از بخش‌های این برنامه بود.