بهروز رضوی درگذشت؛ اعلام تاریخ مراسم تشییع

فرهنگ جولایی پیشکسوت رادیو و از بستگان بهروز رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بهروز رضوی گوینده و پیشکسوت رادیو که از چندی پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری بود، ساعت ۲۳ شامگاه گذشته یکشنبه ۲۴ خرداد درگذشت.

وی درباره مراسم تشییع این هنرمند گفت: مراسم تشییع بهروز رضوی چهارشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۹ از مقابل مسجد بلال صداوسیما برگزار و پیکر این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود.

بهروز رضوی متولد ۱۰ دی ۱۳۲۶ صداپیشه، مجری رادیو و تلویزیون و بازیگر ایرانی بود. وی همکاری خود را با رادیو در سال ۱۳۴۷ به عنوان گوینده آغاز کرد و روایت مجموعه «مستند ایران» به کارگردانی زنده‌یاد حمید مجتهدی را بر عهده داشت. رضوی سال‌ها در برنامه‌ «کتاب شب» به سردبیری محمدباقر رضایی به عنوان گوینده حضور داشت.

دوبله به جای نقش ابن عباس با بازی علی آزاد در سریال «امام علی (ع)»، گویندگی در سریال «تنهاترین سردار»، گویندگی در فیلم «روز شیطان» و روایتگری در سریال «سنگ و شیشه» از جمله سوابق کاری این هنرمند است. رضوی در سال‌های اخیر به عنوان بازیگر در سریال «گناه فرشته» ایفای نقش کرده بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به جامعه هنر مخصوصا اهالی رادیو و خانواده وی تسلیت می‌گوید.