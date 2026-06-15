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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۸

بهروز رضوی درگذشت؛ اعلام تاریخ مراسم تشییع

بهروز رضوی درگذشت؛ اعلام تاریخ مراسم تشییع

بهروز رضوی گوینده و پیشکسوت رادیو شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد پس از طی یک دوره بیماری درگذشت.

فرهنگ جولایی پیشکسوت رادیو و از بستگان بهروز رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بهروز رضوی گوینده و پیشکسوت رادیو که از چندی پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری بود، ساعت ۲۳ شامگاه گذشته یکشنبه ۲۴ خرداد درگذشت.

وی درباره مراسم تشییع این هنرمند گفت: مراسم تشییع بهروز رضوی چهارشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۹ از مقابل مسجد بلال صداوسیما برگزار و پیکر این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود.

بهروز رضوی متولد ۱۰ دی ۱۳۲۶ صداپیشه، مجری رادیو و تلویزیون و بازیگر ایرانی بود. وی همکاری خود را با رادیو در سال ۱۳۴۷ به عنوان گوینده آغاز کرد و روایت مجموعه «مستند ایران» به کارگردانی زنده‌یاد حمید مجتهدی را بر عهده داشت. رضوی سال‌ها در برنامه‌ «کتاب شب» به سردبیری محمدباقر رضایی به عنوان گوینده حضور داشت. 

دوبله به جای نقش ابن عباس با بازی علی آزاد در سریال «امام علی (ع)»، گویندگی در سریال «تنهاترین سردار»، گویندگی در فیلم «روز شیطان» و روایتگری در سریال «سنگ و شیشه» از جمله سوابق کاری این هنرمند است. رضوی در سال‌های اخیر به عنوان بازیگر در سریال «گناه فرشته» ایفای نقش کرده بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به جامعه هنر مخصوصا اهالی رادیو و خانواده وی تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 6860578
ندا زنگینه

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      12 0
      پاسخ
      روحش شاد.
    • IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      9 0
      پاسخ
      روحشان شاد ! صدای گیرا و جذاب شون همواره درخاطرات ما می ماند
    • محبوبه IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      8 0
      پاسخ
      خدارحمت کنه
    • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      8 0
      پاسخ
      روح پرفروغش آمرزیده باد. صدایی بی نظیر خاموش شد.
    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      4 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه روحش شاد مرد خیلی خوبی بودن صدای دلنشینی داشتند خیلی ناراحت شدم همسایه ما بودن خیلی خیلی ادمهایی خوبی بودن خدا به خانواده‌ش طاقت یده به خواهرانش هم تسلیت میگم
    • US ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      1 0
      پاسخ
      بسیار ناراحت شدم، روح بزرگشون قرین رحمت ابدی خداوند
    • IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      0 0
      پاسخ
      دوستدارت بودیم و هستیم آقای رضوی 7سال هست که هرشب با کتاب صوتی که شما اجرا داشتین لذت می‌بردم . دوستان کتاب‌های صوتی شو دانلود کنید بینهایت زیبا
    • IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      0 0
      پاسخ
      روحش در آرامش

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