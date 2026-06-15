به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رضوی هنرمند و گوینده پیشکسوت و از صداهای ماندگار رادیو که از چندی پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری بود، ساعت ۲۳ شامگاه گذشته یکشنبه ۲۴ خرداد درگذشت. در همین راستا هنرمندان و مدیران مختلف در پی اعلام این خبر و در سوگ از دست رفتن این هنرمند باسابقه، دلنوشته‌ها و پیام‌هایی را منتشر کردند.

واکنش حسین پاکدل به درگذشت بهروز رضوی

حسین پاکدل بازیگر و نویسنده تئاتر و سینما در پیامی که در فضای مجازی منتشر کرده است گفت: «بهروز بزرگ، تو رفتی اما حضور خاطره‌ساز و پرثمرت و صدای منحصر به فردت تا هستی هست، در یادها هست.»

صدایی از جنس وقار و صلابت

فرشید شکیبا مدیر دوبلاژ سیما با انتشار متنی در فضای مجازی نوشت: «در تاریخ فرهنگ و هنر ایران، برخی صداها فقط شنیده نمی‌شوند؛ در جان می‌نشینند. بهروز رضوی از همان صداهایی است که برای چند نسل از مردم ایران، تنها یک گوینده یا مجری نبوده، بلکه نشانه‌ای از وقار، صلابت، اطمینان و زیبایی بیان فارسی بوده است. صدای او از آن جنس صداهایی است که وقتی از رادیو، تلویزیون شنیده می‌شود، مخاطب پیش از آنکه نام گوینده را بداند، حس می‌کند با صدایی حرفه‌ای، تربیت‌یافته و ریشه‌دار روبه‌رو است.»

بخشی از روایت دوران ما در سکوت رفت

رئیس سازمان سینمایی نیز در پیامی درگذشت بهروز رضوی را تسلیت گفت. در پیام رائد فریدزاده آمده است: «صدایی پر صلابت و جلال خاموش شد؛ گویی بخشی از روایتِ زنده و پویای دوران ما در سکوت فرو رفته است. درگذشت استاد بهروز رضوی مسبب اندوه عمیق خانواده‌ بزرگ هنر ایران شد. سینمای زمانه ما بخشی از حافظه و خاطره خود را مدیون طنینِ حنجره‌ اوست. بهروز رضوی با جادوی لحنِ خود، به کلماتِ بی‌جان روی پرده اصالت و شناسنامه می‌بخشید. او راویِ متین رویاها، تاریخ و اساطیر ما بود؛ آوای صدایِ او همواره در گوشِ زمان به یادگار می‌ماند. فقدان این استاد و پیشکسوتِ یگانه را به خانواده‌ گرانقدر او به‌ویژه همشیره ایشان خانم عاطفه رضوی، اهالی سینما و جامعه‌ گویندگی و دوبلاژ کشور تسلیت می‌گویم و از پروردگار متعال برای روحِ بلندش آرامشِ ابدی مسئلت دارم.»

صدای او ماندگار شد

محمدجواد حق‌شناس عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش نیز در پیامی نوشت: «بهروز رضوی تنها یک گوینده و مجری رادیو یا تلویزیون نبود؛ او نماد حرفه‌ای‌گری، وقار و احترام به مخاطب در عرصه رسانه و عاشق فرهنگ ایران به شمار می‌رفت. در روزگاری که بسیاری از صداها می‌آیند و می‌روند، صدای او ماندگار شد؛ زیرا از دل فرهنگ، دانش و اخلاق برمی‌خاست.»

صدایی که بخشی از خاطرات یک ملت است

علی دارابی معاون اسبق سیما نیز در بخشی از پیامش گفته است:«بعضی صداها فقط صدا نیستند؛ بخشی از خاطرات یک ملت‌اند. صداهایی که سال‌ها با آنها زندگی کرده‌ایم، با آنها ایران را شناخته‌ایم، تاریخ و فرهنگ این سرزمین را شنیده‌ایم و بی‌آنکه گوینده را ببینیم، با او احساس نزدیکی کرده‌ایم. زنده‌یاد بهروز رضوی از همین جنس بود؛ صدایی آرام، متین، صمیمی و ماندگار که سال‌ها در رادیو و تلویزیون ایران طنین‌انداز شد و در روایت آثار ارزشمند، به‌ویژه مجموعه فاخر «مستند ایران»، تصویری شنیدنی از زیبایی‌ها و هویت این سرزمین در ذهن مخاطبان خلق کرد.»

واکنش مدیر رادیو ایران به خبر درگذشت بهروز رضوی

سیدمرتضی کاظمی دینان مدیر رادیو ایران در پیامی عنوان کرد: «یاد استاد بزرگ، فرهیخته و بی‌نظیر رادیو، جناب آقای سید محمدرضا (بهروز) رضوی بخیر و روحش شاد ان‌شاءالله.»

مردی که به هنرهای گوناگون آراسته بود

یدالله گودرزی شاعر، مترجم و ترانه نویس در پیامی گفت: «استاد بهروز رضوی هم از دست رفت. مردی هنرمند که به هنرهای گوناگون آراسته بود و علاوه بر همه هنرهایش، ترانه‌هایش نیز شنیدنی و به‌یادماندنی است.»