پیشرفت ۶۰ درصدی طرح احصای کالاهای تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عسکری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی در مجمع عمومی این سازمان که با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: سازمان در دوره جدید برای بهبود عملکرد، برنامه عملیاتی با ۷ محور و ۳۵ زیرشاخه تدوین کرد و در نیمه نخست امسال طبق این برنامه حرکت کردیم.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی افزود: راه اندازی کمیته درآمد و هزینه، کمیته تجهیز و کمیته انتصابات برای نخستین بار در سازمان تشکیل شد.

وی با بیان اینکه احصای کالا از جمله وظایف سازمان بود که اجرای آن از ابتدای سال آغاز شد و تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت داشته است، گفت: همچنین کمیته مجمع برای رسیدگی به تکالیف مجمع برای نخستین بار در سازمان تشکیل شده است.

عسکری با تاکید بر اینکه سازمان در سال ۱۴۰۴ به سمت انبارداری علمی حرکت کرد، خاطرنشان کرد: بر این اساس تجهیز انبار مرکزی استان آذربایجان غربی صورت گرفت و افتتاح شد، انبار استان یزد نیز تا پایان سال افتتاح خواهد شد همچنین ساخت انبار در استان اصفهان و تهران به زودی آغاز می‌شود.