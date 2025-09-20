به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرهمند عصر شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته فراجا گفت: این هفته، بهترین فرصت برای تعمیق سطح تعامل با دیگر دستگاه‌ها و جلب مشارکت‌های عمومی در پیشبرد اهداف فراجا و نمایش اقتدار اجتماعی مرزبانی است.

وی با بیان اینکه هرچه مشارکت مردم با مرزبانی در راستای مأموریت‌های محوله بیشتر باشد، امنیت مطلوب‌تری در سطح جامعه بوجود می‌آید، افزود: هفته انتظامی فرصتی برای همراه کردن مرزنشینان با مرزبانی در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌های اسلامی، رعایت حقوق شهروندی و احترام به قانون است.

معاون فرهنگی اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه در هفته انتظامی باید برنامه‌های متنوع در راستای ارتقا امنیت و آرامش مرزنشینان اجرا شود، گفت: یکی از مواردی که لازم است بیش از گذشته به آن پرداخته شود افزایش دانش انتظامی مردم است که نقش بسزایی در تولید امنیت و حفظ آن خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در طول هفته انتظامی باید تلاش شود تا اقتدار سازمانی مرزبانی، بهترین شکل به مردم و مسئولان انعکاس داده شود.

معاون اجتماعی مرزبانی استان با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هفته انتظامی دیدار و سرکشی از خانواده معظم شهدای انتظامی استان است گفت: همه ما مدیون خون پاک شهدای عزیز هستیم و بایستی خدمتگزار خانواده‌های این عزیزان باشیم.