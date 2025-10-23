به گزارش خبرنگار مهر، یزدان رضایی عصر پنجشنبه در بازدید از پروژه سد باهوش تنگستان ضمن تأکید بر لزوم تسریع اجرای پروژه اظهار داشت: پروژه سد باهوش از طرح‌های اولویت‌دار وزارت نیرو در استان بوشهر است و بهره‌برداری از این سد نقش مهمی در بهبود وضعیت آب کشاورزی و حفظ منابع آبی منطقه خواهد داشت.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، در سخنان ادامه داد: وزارت نیرو با همکاری استانداری و فرمانداری، تلاش می‌کند موانع اجرایی و اعتباری این طرح در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

رضایی اضافه کرد: توجه به پروژه‌های آب‌رسانی و سدسازی به‌ویژه در مناطق دارای ظرفیت کشاورزی، از اولویت‌های دولت است و انتظار می‌رود با حمایت‌های ملی و استانی، سد باهوش تا پایان برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده به بهره‌برداری برسد.

در جریان بازدید معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو از پروژه سد باهوش، با همراهی معاون استاندار بوشهر و فرماندار تنگستان از مراحل اجرایی این طرح عمرانی بازدید کردند و آخرین وضعیت پیشرفت پروژه را مورد بررسی قرار دادند.