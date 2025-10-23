  1. استانها
  2. بوشهر
۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶

معاون وزیر: توجه به پروژه‌های آب‌رسانی و سدسازی از اولویت‌های دولت است

بوشهر- معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو گفت: توجه به پروژه‌های آب‌رسانی و سدسازی به‌ویژه در مناطق دارای ظرفیت کشاورزی، از اولویت‌های دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان رضایی عصر پنجشنبه در بازدید از پروژه سد باهوش تنگستان ضمن تأکید بر لزوم تسریع اجرای پروژه اظهار داشت: پروژه سد باهوش از طرح‌های اولویت‌دار وزارت نیرو در استان بوشهر است و بهره‌برداری از این سد نقش مهمی در بهبود وضعیت آب کشاورزی و حفظ منابع آبی منطقه خواهد داشت.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، در سخنان ادامه داد: وزارت نیرو با همکاری استانداری و فرمانداری، تلاش می‌کند موانع اجرایی و اعتباری این طرح در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

رضایی اضافه کرد: توجه به پروژه‌های آب‌رسانی و سدسازی به‌ویژه در مناطق دارای ظرفیت کشاورزی، از اولویت‌های دولت است و انتظار می‌رود با حمایت‌های ملی و استانی، سد باهوش تا پایان برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده به بهره‌برداری برسد.

در جریان بازدید معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو از پروژه سد باهوش، با همراهی معاون استاندار بوشهر و فرماندار تنگستان از مراحل اجرایی این طرح عمرانی بازدید کردند و آخرین وضعیت پیشرفت پروژه را مورد بررسی قرار دادند.

