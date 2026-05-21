به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در جریان بازدید از طرح‌های اقتصادی و عمرانی شهرستان تنگستان با تأکید بر توسعه زیرساخت‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در دولت چهاردهم و همکاری مطلوب بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی، روند اجرای پروژه‌های انرژی خورشیدی در استان بوشهر در حال انجام است.

استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های پاک گفت: انرژی خورشیدی، انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه‌ای است که کشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز در کنار سایر منابع انرژی از آن بهره می‌برند و استان بوشهر نیز بر اساس سیاست‌های دولت در این مسیر گام برداشته است.

زارع افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته در سطح استان و شهرستان‌ها، حدود هزار هکتار زمین در موقعیت های مناسب و ساختگاه ها که مورد نیاز اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی بود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرمایه‌گذاران واگذار شد.

وی با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی‌ها و با تلاش های صورت گرفته تا پایان سال گذشته حدود ۱۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر خورشیدی در استان به بهره برداری رسید، خاطرنشان کرد: یکی از طرح‌های خوب در بخش مرکزی شهرستان تنگستان، سایت ۱۰ مگاواتی شرکت «مانا انرژی» است که بخش عمده عملیات اجرایی آن در ماه‌های اخیر انجام شده و پیش‌بینی می‌شود طی ۴ تا ۵ هفته آینده به بهره‌برداری برسد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: با تکمیل این طرح و سایر پروژه‌های در حال اجرا در شهرستان‌های مختلف استان، این امیدواری وجود دارد که تا پایان خردادماه و پیش از آغاز پیک مصرف برق، ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان بوشهر به ۱۵۰ مگاوات برسد.

زارع با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و شرایط خاص کشور گفت: اگرچه هزینه اجرای طرح‌ها به دلیل تورم و آسیب‌های ناشی از جنگ رمضان افزایش یافته و تنها برای تکمیل مجموعه ۱۰ مگاواتی تنگستان حدود ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشته اما روند اجرای این طرح‌ها متوقف نشد و با جدیت ادامه یافته است.

وی در ادامه با قدردانی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نیروهای متخصص و کارگران فعال در این پروژه‌ها اظهار کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت ساختگاه‌های مطالعه شده در شهرستان‌های استان برای حمایت از بخش خصوصی و توسعه انرژی‌های پاک از اولویت‌های استان بوشهر در مسیر تحقق توسعه پایدار است.