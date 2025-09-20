نوین: شرکت ملی طلای ایران را تشکیل دهید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین بعدازظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با انتقاد از تداوم بنگاه‌داری بانک‌ها، خواستار سیاست‌گذاری دولت برای سرمایه‌های مردمی به سمت تولید شد و گفت: امروز بیش از ۳۰ میلیارد دلار در خانه‌ها و هزاران میلیارد تومان در بانک‌ها بلوکه شده است. طلا و سرمایه‌های خرد مردم در خانه‌ها خاک می‌خورند در حالی که می‌توانند به موتور محرک تولید تبدیل شوند.‌

وی تصریح کرد: متأسفانه دولت‌ها نیز در شکل‌گیری وضعیت موجود مقصرند و بانک مرکزی با پیش‌فروش سکه و قیمت‌گذاری دستوری، تولید تورم و سرمایه مردم را به سمت بازار سکه و دلار و … هدایت می‌کند.‌

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود معادن متعدد طلا در کشور و عدم بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت، خاطرنشان شد: پیشنهاد بنده به دولت، تشکیل شرکت ملی طلای ایران با سهامداری مردم است. رگه‌های طلای ۲۴ عیار موجود در استان ما و سایر نقاط کشور باید به صورت قانونی، استخراج و به ثروت عمومی تبدیل شوند.‌

وی بیان کرد: اگر به بخش خصوصی اعتماد شود، هم مردم منتفع می‌شوند و هم تولید رونق می‌گیرد. متأسفانه امروز بخشنامه‌ها و رویه‌ها ضدتولید هستند و دولت باید شفاف‌سازی و بروکراسی را کاهش دهد.‌

این نماینده مجلس در پایان تاکید داشت: اصل ۴۴ قانون اساسی بر نقش بخش خصوصی و تعاونی‌ها تأکید دارد اما ما عملاً تعاونی‌ها را کنار گذاشته‌ایم؛ تعاونی‌ها باید احیا شوند. بر این باورم که اگر تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف احیا شوند، در حل مشکلاتی چون مسکن می‌توانند بسیار نقش‌آفرین باشند.