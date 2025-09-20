توزیع ۵۵ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی در مدارس قم

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اعزام کاروان‌های تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی به مدارس استان قم روز شنبه ۲۹ شهریور با حضور جمعی از مسئولان و خیرین در سالن جلسات اداره کل نوسازی مدارس استان و به صورت وبیناری برگزار شد. این مراسم به یاد شهید اقتدار، احسان قاسمی، دانش‌آموز ۱۲ ساله شهید دفاع مقدس برگزار شد.

در این آیین بیش از ۱۰۰ دستگاه دیتا پروژکتور به همراه تجهیزات جانبی در راستای هوشمندسازی مدارس و در قالب طرح «شهید سراج» توزیع شد. همچنین حدود سه هزار رویه و کفی میز و نیمکت برای بازسازی و احیای میز و نیمکت‌های مستعمل مدارس در قالب طرح «شهید عجمیان» در اختیار مدارس قرار گرفت.

در مجموع، ارزش تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی توزیع شده در این مراسم به ۵۵ میلیارد تومان رسید که با هدف تجهیز هنرستان‌ها و مدارس نوساز و همچنین بهبود شرایط آموزشی فضاهای موجود در سطح استان قم اختصاص یافت.