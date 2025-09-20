۱۳۰۰ میلیارد تجهیزات آموزشی در اختیار مدارس پایتخت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسا، بعد از ظهر شنبه، در آئین اعزام همزمان کاروانهای تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی به مدارس، از ارسال تجهیزات آموزشی به مدارس پایتخت خبر داد و گفت: امروز بخشی از تجهیزات آموزشی به صورت متمرکز ارسال شد و پیش از این نیز با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان و از محل درآمدهای اختصاصی، تجهیزات مورد نیاز بهویژه در حوزه هنرستانها با ۷۰ کامیون به سطح مدارس و مناطق ارسال شده است.
وی با بیان اینکه این اقدامات در راستای تحقق سیاست کیفیتبخشی نظام تعلیم و تربیت است که مورد تأکید رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش قرار دارد، اظهار داشت: باور ما این است که صرفاً ساخت فضاهای فیزیکی نمیتواند به تنهایی تحول مورد انتظار در آموزش و پرورش را رقم بزند، بلکه باید همزمان با توسعه زیرساختها، تجهیزات آموزشی بهروز شده و روشهای نوین تدریس در مدارس بهکار گرفته شود.
پارسا تأکید کرد: همزمان با ساخت فضاهای فیزیکی، تجهیزات باید تغییر کرده و روزآمد شود. همچنین باید سراغ روشهای نوین تدریس برویم. در واقع این اقدامات مجموعهای از برنامههاست که در آموزش و پرورش دنبال میشود و امید داریم با تحقق آن، تحولی که رئیسجمهور انتظار دارند و وزیر آموزش و پرورش بر آن تأکید دارند، در کف مدارس ایجاد شود.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در پایان ابراز امیدواری کرد: تجهیزات ارسالشده بتواند به ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس کمک کند و ضمن پوزش بابت اطاله کلام، برای همه فرهنگیان و دانشآموزان آرزوی توفیق، سلامتی و بهروزی کرد.
