به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت آموزش در استان مرکزی، پیش‌بینی شده که ۶۱۲ هزار کلاس درس با حضور ۶ هزار و ۲۰۰ معلم مجرب فعالیت خود را آغاز کنند.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهره‌گیری از روش‌های نوین تدریس از اولویت‌های مهم اداره کل آموزش و پرورش استان است.

پیرحسینلو تصریح کرد: در راستای تقویت زیرساخت‌های آموزشی، ۳۸ مدرسه نوسازی شده و به منظور ارتقای شرایط سرویس‌های بهداشتی ۳۴۹ مدرسه، مبلغ ۸۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه داد: ۵۴ فضای ورزشی جدید شامل سالن‌ها، زمین‌های چمن و کلاس‌های درس افتتاح شده است تا محیط مدارس پویا و فعال‌تر شود و فرهنگ ورزش در میان دانش‌آموزان تقویت شود.

وی تاکید کرد: ۲۸ هزار قلم تجهیزات آموزشی و ورزشی در ۵۲ نوع مختلف در مدارس استان توزیع شد تا کیفیت آموزش و مشارکت دانش‌آموزان در ورزش ارتقا یابد.

پیرحسینلو افزود: شرایط دانش‌آموزانی که به دلایلی امکان ادامه تحصیل نداشته‌اند به‌طور دقیق بررسی شده و در صورت نیاز، وضعیت آن‌ها به عنوان «بازمانده از تحصیل» تعیین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۳۰ هزار دانش‌آموز کلاس اولی در مدارس مرکزی ثبت نام کرده اند گفت: استان مرکزی در آموزش ابتدایی (دانش‌آموزان ۶ تا ۱۱ سال) در رتبه شانزدهم کشور قرار دارد که بیانگر فرصت‌ها و چالش‌های موجود در آموزش پایه است.