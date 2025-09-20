به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر شنبه، در آئین امضای تفاهم‌نامه ۳ جانبه توسعه فیبر نوری در اردبیل اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران با هدف تسهیل امور زندگی مردم و توسعه فناوری‌های ارتباطی اقدام به اجرای این طرح خواهد کرد.

وی افزود: اجرای پروژه باید با کمترین میزان حفاری و با سازوکارهای مقرون‌به‌صرفه انجام شود تا رضایت عمومی مردم جلب شود.

استاندار اردبیل بیان کرد: در قالب این طرح، ۵۰ کیلومتر فیبر نوری به‌صورت رایگان در مدارس اردبیل برای هوشمندسازی و همچنین در شعب اخذ رأی اجرا خواهد شد.

امامی یگانه، ۳ جانبه بودن این تفاهم را مانع از بروز هر نوع مشکلی دانست و همچنین بر اجرای فیبر نوری و توسعه اینترنت پرسرعت در روستاها طی آینده نزدیک تأکید کرد.

معاون مشتریان خانگی شرکت مخابرات ایران نیز گفت: مدت زمان اجرای تفاهم‌نامه یک ساله است و بخش عمده‌ای از سیم‌های مسی مخابراتی اردبیل در قالب این طرح به فیبر نوری تبدیل خواهد شد.

مسعود احمدپور تصریح کرد: در یک برنامه ۳ ساله، به‌دنبال تجهیز کل استان اردبیل و شهرک‌های صنعتی به فیبر نوری و بهره‌مندی مردم از مزایای ارزش‌افزوده دسترسی به اینترنت پرسرعت هستیم.