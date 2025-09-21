به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنیه مسعود امامی یگانه گفت: واحدهای اقتصادی موظف هستند تا پایان سال آینده، ۵ درصد از برق مورد نیاز خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله پنل‌های خورشیدی تأمین کنند.

وی در نشست توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان اظهار کرد: طبق قانون اگر کارخانه‌ها ۳۵ درصد از برق مورد نیاز خود را تولید کنند، مشمول خاموشی‌های کنترل بار نمی‌شوند.

استاندار اردبیل با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید ۳۷۵ مگاوات برق با استفاده از انرژی تجدیدپذیر در سطح استان اردبیل، افزود: عملیات اجرایی ۵۰ درصد از زیرساخت‌های تولید برق خورشیدی در استان آغاز شده است.

وی ادامه داد: تا سال ۱۴۰۶ دستگاه‌های اجرایی باید ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق سلول‌های خورشیدی تأمین کنند و در حال حاضر ۳۲ اداره با این روش ۲۹۸ کیلووات برق تولید کرده‌اند.

امامی یگانه با بیان اینکه ۲۹۸ واحد مسکونی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی استان مجهز به سلول‌های خورشیدی شده‌اند، تصریح کرد: با این روش ۱/۲ مگاوات برق تولید می‌شود و اردبیل در رتبه دوم کشوری قرار گرفته است.