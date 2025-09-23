دلاور زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس و برپایی غرفه شهرداری اردبیل در محل موزه فرهنگی رزمی دفاع مقدس، سازمان فاوای شهرداری اردبیل اقدام به نصب و راه اندازی کیوسک الکترونیکی با محوریت زیارت شهدا و نمایش پروژه‌های شاخص شهرداری کرده است، که مورد استقبال شهروندان، دانش‌آموزان و خانواده‌های شهدا قرار گرفت.

وی افزود: در غرفه شهرداری اردبیل در موزه دفاع مقدس، کیوسکی هوشمند تعبیه شده که شهروندان از طریق آن می‌توانند به سامانه جامع «اردبیل من» دسترسی پیدا کرده و از بخش «زیارت شهدا» بازدید کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اردبیل ادامه داد: در این بخش، اطلاعات کاملی از شهدا شامل زندگینامه، وصیت‌نامه و تصاویر آنان به نمایش گذاشته شده و کاربران می‌توانند با انتخاب هر شهید، به‌صورت آنلاین زیارت‌نامه، صلوات و سوره یاسین قرائت کرده و یاد و خاطره این عزیزان را گرامی بدارند.

زارعی هدف از راه‌اندازی این کیوسک الکترونیکی را ترکیب هوشمندانه فناوری با ارزش‌های فرهنگی و دینی دانست و گفت: شهرداری اردبیل تلاش دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال، مفاهیم والای ایثار، فداکاری و مقاومت را به نسل جوان منتقل کند و «زیارت مجازی شهدا» گامی مؤثر در این مسیر است.

رئیس سازمان فناوری شهرداری اردبیل همچنین بیان کرد: سامانه «اردبیل من» تنها به موضوع زیارت مجازی محدود نمی‌شود، بلکه بخش‌هایی علاوه بر خدمات هوشمند و الکترونیکی، برای اطلاع‌رسانی درباره پروژه‌های شاخص شهرداری نیز در آن در نظر گرفته شده است. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به پل شهید رئیسی، پل نیایش، طرح‌های بازآفرینی شهری، خدمات عمرانی، فضای سبز و سایر فعالیت‌های شاخص شهرداری اشاره کرد.

زارعی خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، گرامی‌داشت شهدا، و آگاه‌سازی شهروندان از فعالیت‌های شهرداری در فضایی فرهنگی و معنوی انجام شده و نمونه‌ای از نگاه آینده‌نگر شهرداری به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در خدمت‌رسانی و ترویج فرهنگ ایثار است.